Eurovision 2020: Ακούστε τη συμμετοχή της Αγγλίας με τον James Newman και το «My Last Breath»

Με νέα στρατηγική η Αγγλία στο διαγωνισμό της Eurovision.

Ο James Newman με το τραγούδι «My Last Breath» είναι η φετινή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Ο τραγουδιστής, συνθέτης και τραγουδοποιός έχει συνυπογράψει μερικές μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

Με το «Waiting All Night» (Rudimental & Ella Eyre) κέρδισε το πολυπόθητο BRIT Award το 2014 ενώ έχει επίσης γράψει μεταξύ άλλων το «Lay It All On Me» (Rudemental & Ed Sheeran) και το «Blame» (Calvin Harris & John Newman). Επίσης γράψει και τραγουδήσει δύο hit singles με τον διάσημο DJ και παραγωγό Armin Van Buren, τα «Therapy» και «High On Your Love».

To «My Last Breath» συνυπογράφουν οι επιτυχημένοι δημιουργοί Ed Drewett, Iain James και Adam Argyle, υπεύθυνοι για πρόσφατα hits των Dua Lipa, Leona Lewis, James bay, One Direction, Little Mix και άλλων. Ο Iain είναι παλιός γνώριμος της Eurovision αφού έχει συνυπογράψει το «Running Scared», το νικητήριο τραγούδι για το Αζερμπαϊτζάν το 2011.

Για πρώτη φορά επίσης το BBC συνεργάστηκε αποκλειστικά με μία δισκογραφική, την BMG, για την ανεύρεση του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιζόταν το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision.

Πέρα από τη τεράστια δεξαμενή της εταιρείας στο χώρο τον δημιουργών μέσω της εταιρείας δικαιωμάτων που διαθέτει, η BMG έχει αποδειχθεί και γνώστης του θεσμού: Εκπροσωπεί τους δημιουργούς του «Heroes» με το οποίο κέρδισε η Σουηδία τη Eurovision 2015, αλλά και τη Netta που κέρδισε το διαγωνισμό το 2018.

Ο James Newman, αδερφός του γνωστού τραγουδιστή John Newman, δήλωσε για τη συμμετοχή του στη Eurovision: «Είναι τεράστια η τιμή, δεν μπορώ καν να το πιστέψω.. Ήξερα ότι αυτό είναι ΤΟ τραγούδι, αμέσως μετά την ηχογράφηση. Αγαπώ την απλότητα που έχει και το παγκόσμιο μήνυμά του».

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται άνευ συμμετοχής στα ημιτελικά στο μεγάλο τελικό της Eurovision 2020, καθώς αποτελεί μία από τις παραδοσιακές «Big Five» χώρες του θεσμού.