Eurovision 2020: Αντίστροφη μέτρηση για το «SUPERG!RL» της Stefania

View this post on Instagram

#Repost @michalis_marinos_official 😘 ・・・ It's EUROVISION❤..!!! Καθε κυριακη απογευμα..στις 17.00..στην ΕΡΤ!!😁 η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ …ξεκιναει!!😉 ROTTERDAM 2020❤…ερχομαστεεε 🤗🤗🤗 Καλη επιτυχια Στεφανια…καλη επιτυχια Ελλαδα!!!🎉🇬🇷 #ESC2020 #Eurovision #Greece #SUPERG!RL