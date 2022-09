Οι Europa των Jax Jones και Martin Solveig επιστρέφουν με το «Lonely Heart»

Οι Europa των Jax Jones και Martin Solveig επιστρέφουν με το τρίτο τραγούδι τους.

Ο Jax Jones και ο Martin Solveig ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους ως Europa και κυκλοφορούν το νέο single «Lonely Heart» με τη συμμετοχή της ανερχόμενης pop star Gracey.

Το «Lonely Heart» αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά των Europa, με τη μελαγχολική και σκοτεινή ερμηνεία της Gracey να πλαισιώνει ένα δυνατό house beat.

«Ανυπομονούσα να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι», αναφέρει η Gracey.

«Είμαι εδώ και πολύ καιρό θαυμάστρια του Jax και του Martin, οπότε ήταν καταπληκτικό που δημιουργήσαμε μαζί το “Lonely Heart” και είδαμε αυτό το κομμάτι να έρχεται στη ζωή. Η σεζόν των φεστιβάλ είναι εδώ!», συνεχίζει.

«Το “Lonely Heart” είναι ένα σύγχρονο dance τραγούδι στο οποίο είναι συνυφασμένα τα ηλιοβασιλέματα δεκαετιών από το “Café Mambo” στην Ίμπιζα», σχολιάζει ο Martin Solveig.

Ο Jax Jones προσθέτει: «Το “Lonely Heart” είναι αυτό που θέλω να πετύχω στα clubs, να ενώσω όλες τις μοναχικές καρδιές. Ο Jax Jones είναι για όλους. Ο Martin, η Gracey και εγώ – τους συμπεριλαμβάνουμε όλους. Αυτό αντιπροσωπεύει η μουσική μου, αυτό αντιπροσωπεύω εγώ».

Το «Lonely Heart» είναι το πρώτο single των Europa μετά την επιτυχία «Tequila» του 2020 σε συνεργασία με τη RAYE. Προηγουμένως, το 2018, κυκλοφόρησαν το «All Day And Night» με τη συμμετοχή της Madison Beer, το οποίο ανέβηκε στο Top 10 των βρετανικών charts και συγκέντρωσε πάνω από 400 εκατομμύρια streams.

Η τελευταία επιτυχία του Jax Jones, το «Where Did You Go?» σε συνεργασία με τον MNEK, συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή πάνω από ένα εκατομμύριο streams την ημέρα μόνο στο Spotify.

Οι Europa είναι ο Jax Jones και ο Martin Solveig: δύο φίλοι που τυχαίνει να είναι επίσης πολυπλατινένιοι καλλιτέχνες και εμπνέουν ο ένας τον άλλον να εξερευνήσουν μουσικά μονοπάτια που δεν θα είχαν ανακαλύψει ποτέ μόνοι τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Martin Solveig άκουσε για πρώτη φορά τον Jax Jones ως DJ στο «Pacha» της Ίμπιζα. Θαύμαζαν και οι δύο τη δουλειά του άλλου για αρκετό καιρό, αλλά όσο περισσότερο μιλούσαν, τόσο περισσότερο αναρωτιόντουσαν αν θα έπρεπε να μπουν μαζί στο στούντιο και να πάνε αυτό το θαυμασμό στο επόμενο επίπεδο.

«Εκείνη την πρώτη ημέρα στο στούντιο νιώσαμε ο καθένας μας να σπάει τη φούσκα της ζώνης άνεσής του», θυμάται ο Jax Jones.

Οι Europa είναι ένα εγχείρημα που αψηφά τις ταμπέλες των ειδών και τα μουσικά όρια.

«Οι Europa μας επέτρεψαν και στους δύο να υπερβούμε αυτό που όλοι οι άλλοι μπορεί να θεωρούν λογικό. Η μουσική δεν χρειάζεται να είναι λογική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να είναι», εξηγούν ο Jax Jones και ο Martin Solveig.