«Euphoria»: Κυκλοφορεί το soundtrack της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς

Το soundtrack για τη δεύτερη σεζόν του «Euphoria» περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια από τους Zendaya, Lana Del Rey, Tove Lo και James Blake.

Η Interscope Records και η Universal Music Canada, σε συνεργασία με το HBO, κυκλοφόρησαν το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)» με τα τραγούδια της δεύτερης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Euphoria».

Το άλμπουμ περιέχει 15 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα singles «I’m Tired» των Labrinth και Zendaya, «Watercolor Eyes» της Lana Del Rey, «How Long» της Tove Lo και «sad4whattt» του ericdoa, τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα και έτυχαν ευρείας αποδοχής.

Κάθε επιπλέον τραγούδι συμπληρώνει την ένταση και τα έντονα συναισθήματα της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς του HBO.

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου προβλήθηκε το φινάλε της δεύτερης σεζόν του «Euphoria», το οποία φέρει την υπογραφή του Sam Levinson στο σενάριο και στη σκηνοθεσία και έχει πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy Zendaya.

Μετά την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν το καλοκαίρι του 2019, η δραματική σειρά έγινε γρήγορα ευρέως γνωστή για την εξαιρετική επιλογή τραγουδιών, καθώς και για την πρωτότυπη μουσική της από τον πολυπλατινένιο καλλιτέχνη και παραγωγό Labrinth.

Κάθε νέο τραγούδι στο soundtrack αυτής της σεζόν του «Euphoria» εντείνει τώρα τη βαθιά συγκινητική ιστορία της παγκοσμίως αναγνωρισμένης σειράς.

Το «Euphoria» είναι μία ματιά στη ζωή μίας ομάδας μαθητών λυκείου που έρχονται αντιμέτωποι με τα ναρκωτικά, το σεξ και τη βία. Εν μέσω των αλληλένδετων ζωών στην πόλη East Highland, η 17χρονη Rue (Zendaya) πρέπει να βρει την ελπίδα, ενώ ισορροπεί ανάμεσα στις προκλήσεις της αγάπης, της απώλειας και του εθισμού.

Στο καστ του «Euphoria» συμμετέχουν οι Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid και Austin Abrams.

Το NPR χαρακτήρισε τη δεύτερη σεζόν του «Euphoria» ως «δημιουργικό θρίαμβο» και την περιέγραψε ως «συναρπαστική, τολμηρή, ανησυχητική και συναρπαστική». Το Vulture την επαίνεσε για την «αφθονία καλλιτεχνικής αυτοπεποίθησης που την καθιστά μεθυστική όταν την παρακολουθείς».

Το Mashable αποθέωσε τη δεύτερη σεζόν του «Euphoria» ως «θεαματική», «εκπληκτικά τολμηρή» και «μια ηλεκτρισμένη εμπειρία», σημειώνοντας ότι «η Zendaya είναι στο καλύτερο σημείο της καριέρας της».

Το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του «Euphoria» έγινε το πιο δημοφιλές επεισόδιο σειράς του HBO που έχει προβληθεί ποτέ στο HBO Max, έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα πάνω από 14 εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες, αριθμός υπερδιπλάσιος από τον μέσο όρο τηλεθέασης της πρώτης σεζόν (6,6 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο).

Στις αρχές Φεβρουαρίου το HBO ανακοίνωσε σήμερα ότι το «Euphoria» ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν.

Το tracklist

1. «I’m Tired» – Labrinth, Zendaya

2. «Don’t Be Cruel» – Billy Swan

3. «Dead Of Night» – Orville Peck

4. «Live Or Die» – Noah Cyrus, Lil Xan

5. «Right Down The Line» – Gerry Rafferty

6. «Yeh I Fuckin’ Did It» – Labrinth

7. «Never Tear Us Apart» – INXS

8. «Watercolor Eyes» – Lana Del Rey

9. «(Pick Me Up) Euphoria» – James Blake ft. Labrinth

10. «How Long» – Tove Lo

11. «Call Me Irresponsible» – Bobby Darin

12. «It Ain’t Over ‘Til It’s Over» – Lenny Kravitz

13. «Elliot’s Song» – Dominic Fike, Zendaya

14. «Sad4whattt» – ericdoa

15. «U Could Tell» – Yeat