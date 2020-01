Έτσι θ’ ακούγεται το νέο άλμπουμ των Pearl Jam, «Gigaton»

Η μπάντα παρουσίασε το άλμπουμ στο Λος Άντζελες και ο Eddie Vedder και ο παραγωγός Josh Evans είπαν για το πως γεννήθηκαν τα τραγούδια, μεταξύ κλασικού ροκ, την επιρροή του Jack Kerouac και τους ψυχεδελικούς ήχους.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου single «Dance of the Clairvoyants», οι Pearl Jam παρουσίασαν το νέο άλμπουμ «Gigaton» σε μια κλειστή βραδιά στο Λος Άντζελες όπου ο Eddie Vedder και ο νέος παραγωγός Josh Evans μίλησαν για τη γένεση των τραγουδιών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Variety, το «Gigaton» είναι «το πιο όμορφο και ποικίλο άλμπουμ των Pearl Jam από τις μέρες του Yield» και περιέχει όλα τα τυπικά στοιχεία του ήχου της μπάντας και μερικά νέα.

Το άλμπουμ ανοίγει με δύο ροκ τραγούδια, το «Who Ever Said» – στο οποίο ο Vedder τραγουδά «all the answers will be found in the mistakes we have made» – και το «Super Blood Wolf Moon». Το «Quick Escape»,ο Vedder αφηγείται ένα διεθνές οδικό ταξίδι επηρεασμένο από το «On the Road» του Jack Kerouac, ενώ το «Seven O’Clock» φαίνεται να επηρεάζεται από ένα άρωμα ψυχεδέλειας. «Το τραγούδι γεννήθηκε από ένα τζαμάρισμα που βγήκε στις πρώτες μέρες στο στούντιο», δήλωσε ο Evans στο Variety. «Επιλέξαμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές και τις βάλαμε μαζί. Αργότερα η μπάντα πρόσθεσε άλλα πράγματα».

Τα «Never Destination» και «Take the Long Way», που υπογράφει ο Matt Cameron, είναι δύο uptempo κομμάτια με post punk επιρροές. Ο κιθαρίστας Stone Gossard έγραψε το «Buckle Up», το οποίο το Variety περιγράφει ως «ένα από τα πιο αφηρημένα τραγούδια στο άλμπουμ» και το «Vedder Comes Then Goes».

Ο δίσκος κλείνει με δύο μπαλάντες. Η πρώτη είναι το «Retrogade», το οποίο φαίνεται να θυμίζει το «Just Breathe» και το «Sirens». Η δεύτερη είναι το «River Cross», που μπορεί να συγκριθεί με το « Carpet Crawlers» των Genesis. Ο Vedder παίζει ένα όργανο από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα και ο Jeff Ament παίζει kalimba. «Πότε δεν είχα πιει τόσο πολύ τεκίλα όσο εκείνο το απόγευμα», είπε ο τραγουδιστής. «Το όργανο ήταν ήδη στο demo», εξήγησε ο Evans. «Στη συνέχεια η μπάντα πρόσθεσε πολλά στρώματα στη σύνθεση για να μεταμορφώσει το τραγούδι σε ένα πραγματικό κομμάτι των Pearl Jam. Εγώ έβαλα μερικά μέρη του synth».

Το «Gigaton» είναι το 11ο άλμπουμ στούντιο της Pearl Jam και θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου.

