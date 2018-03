Ενώ οι Harmonizers ακόμα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένες τους Fifth Harmony διαλύθηκαν μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας για να ξεκινήσει η καθεμία τη δική της σόλο καριέρα, η Camila Cabello έρχεται να πει τη γνώμη της για τη διάλυση του γκρουπ.

Η pop star, η οποία μετά την αντίο στο girl band κατάφερε να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα με το πρώτο της άλμπουμ «Camila», δεν φαίνεται να πήρε καλά την ανακοίνωση του τέλους των Fifth Harmony, μάλιστα φέρεται να χαρακτήρισε τις πρώην band mate της ως «ψεύτικες και υποκρίτριες»:

Αναφέρει πηγή, που αν η μαρτυρία της είναι αληθινή έρχεται να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η αλήθεια είναι πως, μόλις λίγες ημέρες πριν την επιβεβαίωση της διάλυσης, οι Ally, Lauren, Dinah και Normani δεν συμπεριφέρθηκαν και πολύ καλά στην Cabello.

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις τους, έσπευσαν να γελάσουν βλέποντας μια παλιά φωτογραφία του γκρουπ στην οποία το πρόσωπο της Camila ήταν κρυμμένο από ένα emoji, και στη συνέχεια έκαναν πως διασκέδαζαν με το πως ήταν τα μαλλιά της Ally.

Αυτή είναι η επίμαχη φωτογραφία:

Hanging out with these girls later today. You ready for @FifthHarmony in Abu Dhabi? pic.twitter.com/5kBj691IUR

— brent black (@brentblack) March 16, 2018