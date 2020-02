Eric Clapton, Roger Waters, Ronnie Wood και Nile Rodgers μαζί για να τιμήσουν τον Ginger Baker

Ο Eric Clapton κάλεσε στη σκηνή μεγάλους αστέρες της μουσικής σε μια συναυλία αφιερωμένη στο ντράμερ των Cream, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Οκτώβριο.

Την Κυριακή το βράδυ ο Eric Clapton κάλεσε μια απίστευτη ομάδα μουσικών στο Eventim Apollo Hammersmith του Λονδίνου σε μια συναυλία για να τιμήσουν τον Ginger Baker, τον drummer των Cream που πεθαίνει τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι Roger Waters, Nile Rodgers, Ronnie Wood, Steve Winwood, Paul Carrack και ο γιος του Baker, Kofi ήταν μαζί με τον κιθαρίστα. Στο επίκεντρο του show τα τραγούδια των Cream και των Blind Faith, με τον Clapton και τον Waters να ανοίγουν τη συναυλία με το «Sunshine of Your Love».

«Συνήθιζα να τον αποκαλώ Peter Edward», είπε ο Clapton στο πλήθος, επικαλούμενος το πραγματικό όνομα του ντράμερ. «Νομίζω ότι είναι εκεί πάνω σε κάπου να παίζει για εσάς όλη τη νύχτα, θα τον βοηθήσουμε από εδώ. Ήταν ένας μεγάλος μπάσταρδος, αλλά τον αγάπησα και με αγάπησε, και αυτό είναι σημαντικό. Έχω δει ανθρώπους να τον παίρνουν της μετρητής και να θίγονται, αλλά ευτυχώς δεν το έκανα ποτέ και γι ‘αυτό κάνω τώρα όλα αυτά. Μου λείπει».

Μεταξύ των highlights της συναυλίας, ήταν οι ερμηνείες του Waters στο «White Room» και το «Strange Brew», του Nile Rodgers και του Paul Carrack στο «I Feel Free» αλλά και του Ronnie Wood και του Henry Spinetti στο «Badge». Ο Winwood ανέβηκε στη στο μέσο της βραδιάς παίζοντας μερικά τραγούδια των Blind Faith: «Had to Cry Today», «Presence of the Lord», «Well all Right», «Can’t Find My Way Home». Η βραδιά έκλεισε με όλους τους μουσικούς μαζί στη σκηνή για το «Crossroads».

Ο Clapton είναι το μόνο εν ζωή μέλος των Cream και αυτή είναι η πρώτη φορά που έπαιξε πολλά από τα τραγούδια της μπάντας, η οποία επανασυνδέθηκε για τελευταία φορά το 2005. Ο Kofi Baker ωστόσο, τα τελευταία χρόνια συχνά έπαιζε με τον γιο του Jack Bruce, Malcolm Bruc και τον ανιψιό του Clapton, Will John, με ένα συγκρότημα που ονομάζεται Sons of Cream.

Η συναυλία ήταν η πρώτη συναυλία του Clapton το 2020. Στις 20 Μαρτίου από το O2 Arena του Λονδίνου θα ξεκινήσει με μεγάλη παγκόσμια περιοδεία.