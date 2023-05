Eric Cantona: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου ξεκινά καριέρα στο τραγούδι

Ο Eric Cantona κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι του και ετοιμάζεται για τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις του.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Eric Cantona στρέφει το βλέμμα του στη μουσική και ανακοινώνει το πρώτο του τραγούδι.

Ο παλαίμαχος άσος της Manchester United δημοσίευσε στη σελίδα του στο Instagram ένα απόσπασμα από το μουσικό βίντεο για το νέο τραγούδι του, στο οποίο εμφανίζεται να στέκεται σε σαιξπηρική πόζα καθώς κρατάει ένα μοντέλο του κεφαλιού του.

«Watch yourself in the mirror – someone you hate, someone you love», τραγουδά.

Ο Eric Cantona έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους του νέου τραγουδιού του που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 2 Ιουνίου από την Decca Records.

«Θα κυκλοφορήσω το πρώτο μου single», έγραψε ο 57χρονος Γάλλος στη λεζάντα της ανάρτησής του, προτρέποντας τους ακολούθους του να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του για περισσότερες πληροφορίες.

Στην ιστοσελίδα, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να γίνουν μέλη του κλαμπ CantonaSingsEric, όπου μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους κάρτα μέλους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για meet and greets και «προνομιακή πρόσβαση» σε ζωντανές εκδηλώσεις.

Για να γιορτάσει τη νέα του καριέρα ως τραγουδιστής, ο Eric Cantona ανακοίνωσε επίσης τρεις ζωντανές εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Η πρώτη συναυλία της περιοδείας «Cantona Sings Eric» θα πραγματοποιηθεί στο Stoller Hall του Μάντσεστερ στις 26 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη συναυλία θα λάβει χώρα στο Bloomsbury Theatre του Λονδίνου δύο ημέρες αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, ο Eric Cantona θα ταξιδέψει στην Ιρλανδία για μία συναυλία στο Liberty Hall Theatre του Δουβλίνου στις 31 Οκτωβρίου.

«Του χρόνου, θα παίζω με μπάντα, αλλά προς το παρόν, ξεκινάω με ένα μέτριο πιάνο που θα παίζει μαζί μου σε ζεστούς χώρους», σχολίασε σχετικά με τις ζωντανές εμφανίσεις του.

«Θα ξεκινήσω από το Μάντσεστερ γιατί είναι μία πόλη που μου έχει μείνει τόσο πολύ για το ποδόσφαιρο, φυσικά, αλλά και για τη γενικότερη ατμόσφαιρα», πρόσθεσε ο Eric Cantona.

Ο Eric Cantona έχει εκφράσει πολλές φορές ανοιχτά την αγάπη του για τη μουσική.

Στις αρχές του 2020, είχε αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο music video για το τραγούδι «Once» του Liam Gallagher.

Προηγουμένως, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο τραγουδούσε το single του πρώην frontman των Oasis και είχε χαρακτηρίσει το «Once» ως το αγαπημένο του τραγούδι για το 2019.

Το 2018, επίσης, ο Eric Cantona ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους The Libertines και την Patti Smith σε μία φιλανθρωπική συναυλία για την Παλαιστίνη.