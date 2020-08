Έρχεται συνεργασία του Marshmello με την Demi Lovato;

Τι ετοιμάζει ο Marshmello;

Με μια αινιγματική δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα επιχειρεί ο Marshmello να προϊδεάσει το κοινό για το επόμενο μουσικό βήμα του.

Ο μυστηριώδης DJ και μουσικός παραγωγός ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του στην οποία φορά όπως πάντα τη χαρακτηριστική μάσκα που κρύβουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κράτα στο χέρι του ένα τηλέφωνο.

«Παρακαλώ; Demi;», γράφει ο Marshmello στη λεζάντα της δημοσίευσης χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Αυτή η κρυπτική ανάρτηση ήταν αρκετή για να φουντώσουν στο διαδίκτυο οι φήμες που υποστηρίζουν ότι ο παραγωγός έχει ετοιμάσει μία νέα συνεργασία με την Demi Lovato, που είναι πιθανό να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

Τους τελευταίους μήνες ο Marshmello έχει προσθέσει στο ενεργητικό του μία σειρά από δυναμικές συνεργασίες και όπως φαίνεται, θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Τον προηγούμενο Μάιο ο παραγωγός ένωσε τις δυνάμεις του με τη Halsey στο single «Be Kind», ενώ στις αρχές του περασμένου Ιουλίου κυκλοφόρησε η μουσική συνάντηση του Marshmello με τον Juice WRLD σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Come & Go».

Το «Come & Go», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο μεταθάνατιο άλμπουμ «Legends Never Die» του Juice WRLD, ανέβηκε με την κυκλοφορία του στο No. 2 των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή το «Come & Go» βρίσκεται στο No. 1 των charts για τα Hot Rock & Alternative Songs και τα Hot Alternative Songs στην Αμερική.

Ο Marshmello ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του «8 ή 9» ακυκλοφόρητα τραγούδια με τον Juice WRLD, ωστόσο προηγείται για τον παραγωγό μια άλλη συνεργασία, την οποία καλύπτει προς το παρόν ένα πέπλο μυστηρίου.