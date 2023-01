Και τα επτά μέλη των BTS έχουν πλέον σόλο επιτυχίες στο Billboard Hot 100

Ο Jimin γίνεται το έβδομο και τελευταίο μέλος των BTS που κάνει είσοδο στο Billboard Hot 100 με μία σόλο κυκλοφορία.

Και τα επτά μέλη των BTS έχουν πλέον αποκτήσει σόλο επιτυχίες στο Billboard Hot 100, καθώς η νέα συνεργασία του Jimin με τον Taeyang των Bing Bang στο «Vibe» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 76 στο τελευταίο chart.

Το «Vibe», που κυκλοφόρησε στις 13 Ιανουαρίου από τις The Black Label/Interscope Records, κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 19 Ιανουαρίου συνολικά 4,2 εκατομμύρια streams και 20.000 downloads, σύμφωνα με το Luminate.

Η συνεργασία του Taeyang και του Jimin κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του World Digital Song Sales Chart και στο Νο. 2 του Digital Song Sales Chart, καθώς και στο Top 10 του Billboard Global Excl. U.S.

Ο Jimin προστίθεται στα υπόλοιπα μέλη των BTS – τους J-Hope, Jin, Jung Kook, RM, Suga και V – που έχουν εμφανιστεί στο Hot 100 με ένα τραγούδι εκτός των BTS. Συνολικά 26 τραγούδια του συγκροτήματος εμφανίστηκαν στο Hot 100 – όλα από το 2017 έως το 2022. Από αυτά τα τραγούδια, δέκα ανέβηκαν στο Top 10 και έξι στο Νο. 1.

Τα έξι No. 1 των ΒΤS στο Billboard Hot 100

• «Dynamite» (2020)

• «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» με τους Jawsh 685 και Jason Derulo (2020)

• «Life Goes On» (2020)

• «Butter» (2021)

• «Permission To Dance» (2021)

• «My Universe» με τους Coldplay (2021)

Ο J-Hope έγινε το πρώτο μέλος των BTS που έκανε είσοδο με μία σόλο επιτυχία στο Billboard Hot 100, όταν το «Chicken Noodle Soup» με τη συμμετοχή της Becky G, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 81 του chart τον Οκτώβριο του 2019.

Με χρονολογική σειρά, ακολούθησαν οι Suga, V, Jung Kook, Jin, RM και τώρα ο Jimin, μετρώντας μέχρι στιγμής 12 σόλο εισόδους στο Hot 100.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Taeyang των Big Bang και ο Jimin των BTS κυκλοφορούν το νέο single «Vibe»

Ακολουθεί μια ανασκόπηση κάθε σόλο τραγουδιού ενός μέλους των BTS που έχει κάνει είσοδο στο Billboard Hot 100 με χρονολογική σειρά.

• J-Hope feat. Becky G – «Chicken Noodle Soup» (No. 81, Oct. 12, 2019)

• Agust D (SUGA) – «Daechwita» (No. 76, June 6, 2020)

• Juice WRLD & Suga – «Girl of My Dreams» (No. 29, Dec. 25, 2021)

• V – «Christmas Tree» (No. 79, Jan. 8, 2022)

• Jung Kook – «Stay Alive» (No. 95, Feb. 26, 2022)

• PSY feat. Suga – «That That» (No. 80, May 14, 2022)

• Charlie Puth feat. Jung Kook – «Left and Right» (No. 22, July 9, 2022)

• J-Hope – «More» (No. 82, July 16, 2022)

• J-Hope – «Arson» (No. 96, July 30, 2022)

• JIN – «The Astronaut» (No. 51, Nov. 12, 2022)

• RM feat. Youjeen – «Wild Flower» (No. 83, Dec. 17, 2022)

• Taeyang feat. Jimin – «Vibe» (No. 76, Jan. 28, 2023)

Οι BTS έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στα charts του Billboard το 2013, όταν το «No More Dreams» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 14 του World Digital Song Sales Chary, πριν ανέβει στο Νο. 2 επτά χρόνια αργότερα.

Από τότε, οι BTS έχουν σπάσει πολλά ρεκόρ, όπως το ρεκόρ για το συγκρότημα με τα περισσότερα τραγούδια (5) που έχουν κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot 100 και το ρεκόρ για το συγκρότημα με τα περισσότερα τραγούδια (6) που έχουν κάνει ντεμπούτο στο Top 10 του Hot 100.

Οι BTS κέρδισαν τα έξι μέχρι σήμερα No. 1 της καριέρας στο Billboard Hot 100 σε διάστημα μόλις ενός έτους και ενός μήνα το 2020-21, η ταχύτερη συγκέντρωση έξι No. 1 από τότε που οι Beatles σημείωσαν το ίδιο επίτευγμα σε διάστημα ενός έτους και δύο εβδομάδων το 1964-66.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι BTS συγκαταλέγονται σε μία εκλεκτή ομάδα κορυφαίων συγκροτημάτων όπου τουλάχιστον τρία μέλη τους είχαν σόλο επιτυχίες στο Hot 100.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει τα εξής συγκροτήματα:

• The Beatles (George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr)

• BTS (Jimin, J-Hope, Jin, Jung Kook, RM, Suga, V)

• Eagles (Don Felder, Glenn Frey, Vince Gill, Don Henley, Randy Meisner, Timothy B. Schmit, Joe Walsh)

• Fleetwood Mac (Lindsey Buckingham, Billy Burnette, Dave Mason, Christine McVie, Stevie Nicks, Bob Welch)

• Genesis (Phil Collins, Peter Gabriel, Mike [Rutherford] + The Mechanics)

• Migos (Offset, Quavo, Takeoff)

• New Edition (Ricky Bell, Michael Bivins, Bobby Brown, Ronnie DeVoe, Johnny Gill, Ralph Tresvant)

• New Kids on the Block (Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg)

• One Direction (Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn)

• U2 (Bono, Adam Clayton, The Edge, Larry Mullen Jr.)

• Wu Tang Clan (Cappadonna, GZA, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Method Man, Raekwon, Ol’ Dirty Bastard, RZA)