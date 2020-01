Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του Juice Wrld

Στις 8 Δεκεμβρίου 2019 ο ράπερ είχε πάθει κρίση και καρδιακό επεισόδιοκατά την διάρκεια έρευνας της αστυνομίας στο αεροσκάφος του στο αεροδρόμιο του Σικάγου.

Όπως αποκάλυψαν τα τελικά αποτελέσματα της αυτοψίας των οποίων η δημοσίευση είχε αναβληθεί για περισσότερο από ένα μήνα, ο Juice Wrld πέθανε από υπερβολική δόση οξυκωδόνης και κωδεΐνης.

The Medical Examiner's Office has determined the cause and manner of death of 21-year-old Jarad A. Higgins.

Higgins died as a result of oxycodone and codeine toxicity.

The manner of death is accident.@JuiceWorlddd #Juicewrld

— Cook County ME (@CookCountyME) January 22, 2020