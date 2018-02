Η Ελένη Φουρέιρα θα είναι επικεφαλής της κυπριακής αποστολής στη φετινή Eurovision.

Είναι επίσημο! Το ΡΙΚ ανακοινώνει ότι η Ελένη Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 63ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η «Queen F», που εκπροσωπείται από τη δισκογραφική εταιρεία της Panik Records, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Fuego», μία τεράστια επιτυχία σε μουσική, στίχους και παραγωγή του διακεκριμένου Σουηδού συνθέτη ελληνικής καταγωγής, Άλεξ Παπακωνσταντίνου (Alex P).

Η επιμέλεια της παρουσίασης του τραγουδιού επί σκηνής έχει ανατεθεί στη διεθνώς καταξιωμένη καλλιτεχνική διευθύντρια και χορογράφο Sacha Jean-Baptiste.

Το όνομα του Άλεξ Παπακωνσταντίνου συμπεριλαμβάνεται τους δημιουργούς του «Live It Up» της Jeniffer Lopez, του «I Like How It Feels» των Enrique Inglesias και Pitbull και του «My Ηeart Is Refusing Me» της Loreen. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με την Έλενα Παπαρίζου στα «Gigolo», «Κάτσε Καλά», «Mambo!» και «Follow Me» (επί εποχής Antique) και με την Άννα Βίσση στο περίφημο «Στην Πυρά».

Η Κύπρος (όπως και η Ελλάδα) θα διαγωνιστεί στον Πρώτο Ημιτελικό της φετινής Eurovision και συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος του. Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε έπειτα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στην οικοδέσποινα πόλη της Λισαβόνα.

Ο Πρώτος Ημιτελικός του 63ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στην πορτογαλική Λισαβόνα στις 8 Μαΐου 2018 με 19 χώρες να λαμβάνουν μέρος. Ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 Μαΐου.