Η επάνοδος των BTS σκορπίζει ενθουσιασμό – Η περιοδεία και η στάση στην Ελλάδα

View this post on Instagram

April 2020. Stay tuned. ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @rm_bighitentertainment⠀⠀⠀ @jin_bighitentertainment ⠀⠀⠀ @jhope_bighitentertainment⠀⠀⠀ @suga_bighitentertainment⠀⠀⠀ @jimin_bighitentertainment⠀⠀⠀ @taehyung.bighitentertainment⠀⠀⠀ @jungkook_bighitentertainment