Ian Hill: Η επανένωση των Judas Priest με τον K.K. Downing στη σκηνή «μπορεί να ξεκινήσει κάτι»

Ο Ian Hill μίλησε για την επικείμενη βράβευση των Judas Priest από το Rock and Roll Hall of Fame και ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να επανενταχθεί στο συγκρότημα ο κιθαρίστας K.K. Downing, ο οποίος θα εμφανιστεί μαζί τους στην τελετή του Hall of Fame.

Ο μπασίστας και συνιδρυτής των Judas Priest ανέφερε σε μία νέα συνέντευξη στους Detroit Metro Times ότι το συγκρότημα μοιράζεται την άποψη του τραγουδιστή ο Rob Halford, ο οποίος δεν είναι ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι θα τιμηθούν με το Βραβείο Μουσικής Αριστείας και δεν ενταχθούν επίσημα στο Rock and Roll Hall of Fame.

«Ναι, νομίζω ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα σε αυτό το θέμα. Θέλω να πω, είμαστε στο παιχνίδι εδώ και 50 χρόνια και νομίζω ότι το heavy metal είναι σαν μία Σταχτοπούτα. Είναι λίγο παραγκωνισμένο γιατί δεν το βλέπεις κάθε μέρα», είπε ο Ian Hill.

«Προφανώς η pop μουσική και η rap μουσική, η country μουσική, είναι σαν να μπαίνεις κάθε μέρα στο αυτοκίνητό σου, να πηγαίνεις στη δουλειά και να σου πετάνε τα ίδια 40 τραγούδια στα μούτρα συνέχεια», συνέχισε.

«Το heavy metal, από την άλλη πλευρά, πρέπει να το ψάξεις… Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κακία εδώ. Νομίζω ότι πρόκειται περισσότερο, και αυτό γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, για λίγη άγνοια, και γι’ αυτό μας είχαν αγνοήσει όλα αυτά τα χρόνια», υποστήριξε.

«Αλλά ποιος ξέρει. Οι (Black) Sabbath είναι εκεί τώρα, και οι Metallica, και εμείς οι ίδιοι. Οπότε ίσως να είναι η αρχή ενός νέου κινήματος για να μπουν περισσότερα (metal) συγκροτήματα», πρόσθεσε.

Ο Ian Hill σχολίασε επίσης την πιθανότητα να συμφιλιωθούν οι Judas Priest με τον K.K. Downing μετά την κοινή εμφάνισή τους στην επερχόμενη τελετή του Rock and Roll Hall of Fame στο Λος Άντζελες στις 5 Νοεμβρίου και να επανενταχθεί ο κιθαρίστας στο συγκρότημα, αν και έχει σχηματίσει τους KK’s Priest.

«Νομίζω ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας για κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε; Ποτέ μη λες ποτέ, ας το θέσουμε έτσι. (Ο Downing) θα είναι εκεί στο Rock and Roll Hall of Fame ούτως ή άλλως», δήλωσε.

«Θα ανέβει και θα παίξει μερικά τραγούδια μαζί μας εκεί. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι, δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να μας διαλύσει όλους», πρόσθεσε γελώντας.

Ο Ian Hill αναφέρθηκε ακόμη και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτήν την περίοδο το νέο άλμπουμ των Judas Priest, το οποίο θα διαδεχθεί το «Firepower» του 2018.

«Ο δίσκος έχει σχεδόν τελειώσει. Το μουσικό μέρος της δουλειάς, όλες οι κιθάρες, τα ντραμς και το μπάσο είναι έτοιμα τώρα. Υπάρχει ο Rob. Προφανώς ξεκουράζει τη φωνή του για λίγο καιρό για την επερχόμενη περιοδεία. Ξέρετε, δεν θέλει να χαλάσει τη φωνή του. Τώρα, προφανώς, δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας μέχρι τα Χριστούγεννα», εξήγησε.

«Και υπάρχει μία πιθανότητα για να γίνει ένα “OzzFest” στην Ευρώπη την άνοιξη, οπότε θα πρέπει να αφήσουμε τη σκόνη να καταλαγιάσει πριν μπορέσουμε να το κυκλοφορήσουμε. Οπότε, ναι, φαίνεται πως θα είναι τέλη χειμώνα 2023 – αρχές άνοιξης του 2024», εκτίμησε ο Ian Hill για την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ των Judas Priest.