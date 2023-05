Με πνευμονία ο Enrique Iglesias – Ακύρωσε συναυλία του

Οι γιατροί συνέστησαν «απόλυτη ξεκούραση» στον Enrique Iglesias.

Ο Enrique Iglesias ακύρωσε τη συναυλία του στην Πόλη του Μεξικού, αφού διαγνώστηκε με πνευμονία.

Σε μία δήλωση που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 48χρονος Ισπανό τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του ως επικεφαλής του διήμερου φεστιβάλ Tecate Emblema στην Πόλη του Μεξικού, επειδή προσβλήθηκε από πνευμονία.

Ο Enrique Iglesias επρόκειτο να κλείσει την πρώτη βραδιά του μουσικού φεστιβάλ στην Πόλη του Μεξικού το Σάββατο 13 Μαΐου, αλλά ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι του δόθηκε εντολή από τους ιατρούς για «απόλυτη ξεκούραση» και του απαγορεύτηκε να ταξιδέψει για τη συναυλία.

Στη δήλωσή του που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Enrique Iglesias έγραψε στα ισπανικά: «Αγαπητοί θαυμαστές, προς μεγάλη μου λύπη, θα είναι αδύνατο να εμφανιστώ στην αποψινή συναυλία στο Μεξικό».

«Έχω πνευμονία και οι γιατροί μου συνέστησαν απόλυτη ξεκούραση και μου απαγόρευσαν να μπω σε αεροπλάνο», συνέχισε.

Ο Enrique Iglesias υποσχέθηκε να επιστρέψει στο Μεξικό «σύντομα».

«Είμαι ειλικρινά λυπημένος που ακυρώνω αυτή την εμφάνιση σε μία χώρα που μου έχει δώσει τόσα πολλά. Ελπίζω να αναρρώσω γρήγορα και να μπορέσω να είμαι σύντομα μαζί σας με όλες τις δυνάμεις μου», πρόσθεσε.

Οι διοργανωτές OCESA επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τη θέση του Enrique Iglesias θα αναλάμβαναν να καλύψουν πολλοί διαφορετικοί καλλιτέχνες, όπως η Danna Paola και το συγκρότημα 90’s Pop Tour, αποτελούμενο από τους Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados και Litzy.

Την ίδια ημέρα, στο φεστιβάλ Tecate Emblema εμφανίστηκαν επίσης οι The Chainsmokers, Melanie C, One Republic, Belinda και Niki.

Την Κυριακή 14 Μαΐου ακολούθησαν οι κύριες εμφανίσεις του Robbie Williams και του Kygo, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή αφού οι θεατές διασκέδασαν με τους Black Eyed Peas, Becky G, Róisín Murphy και Lasso.

Εν τω μεταξύ, ο Enrique Iglesias αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του άλμπουμ του «Final», μετά το πρώτο μέρος «Final (Vol. 1)» τον Σεπτέμβριο του 2021, για το οποίο έχει υποστηρίξει ότι θα είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της καριέρας του.