Enrique Iglesias - «El Baño» ft. Bad Bunny (Στίχοι - Lyrics)

[Intro]

Hola, hola

Cuando yo te vi

A mi se me paró

El corazón, me dejó de latir

Quiero que estemos solo’

Por ti me descontrolo

Discúlpame mi amor

Por esta invitación

[Chorus]

Vamonos pal’ baño

Que nadie nos está viendo

Si no me conoces, nos vamos conociendo

Sé que suena loco, pero me gustas tanto

Estar un día más así yo no lo aguanto

Vamono’ a la luna, vamono’ pal’ cine

Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine

Si quieres algo serio, hay que ver mañana

Si somos novios o somos panas

[Bridge]

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos panas

Tranquila, hay que ver mañana

[Verse 1]

Si te vuelvo a ver

Se me vuelve a parar

La respiración, por verte bailar

Si tu sabes que te gusto, por qué te haces la loca

Cuando yo te miro, te muerdes la boca

Yo solo quiero verte bailando sin ropa

En la misma cama, en la misma nota

[Chorus]

Vamonos pal’ baño

Que nadie nos está viendo

Si no me conoces, nos vamos conociendo

Sé que suena loco, pero me gustas tanto

Estar un día más así yo no lo aguanto

Vamono’ a la luna, vamono’ pal’ cine

Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine

Si quieres algo serio, hay que ver mañana

Si somos novios o somos panas

[Bridge]

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos panas

Tranquila, hay que ver mañana

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos nada

Tranquila, hay que ver mañana

[Verse 2]

(Yeeh, yeh, yeh, yeh)

Vacila que la vida va veloz

Igual que tu ex, que era medio precoz

Contigo siempre he hecho más de dos

Te calientas sola, si ponen [?], yeh

Tranquila, poco a poco me conoces

Por ahora quiero verte en to’as las poses

Si me dejas te lavo hasta dentro el closet

Ya tu estás caliente y todavía no son las doce, yeh

Vacila que la vida es solo una

A mi se me para el corazón, a ti se te hace una laguna

Me llama después de la una

Santa de día, diabla cuando cae la luna, yeeh

[Chorus]

Vamonos pal’ baño

Que nadie nos está viendo

Si no me conoces, nos vamos conociendo

Sé que suena loco, pero me gustas tanto

Estar un día más así yo no lo aguanto

Vamono’ a la luna, vamono’ pal’ cine

Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine

Si quieres algo serio, hay que ver mañana

Si somos novios o somos panas

[Bridge]

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos panas

Tranquila, hay que ver mañana

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos nada

Tranquila, hay que ver mañana

[Outro]

Yeeh, yeh, yeh, yeh

Enrique Iglesias

Bad Bunny baby, bebé

Hola, hola