Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 έχουν τραυματισθεί από σφαίρες ύστερα από επίθεση σε συναυλία στο Λας Βέγκας.

Οι 14 από τους τραυματίες που έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου της πόλης. Πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ «Route Harvest 91», που διεξαγόταν κοντά στο καζίνο «Mandalay Bay».

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και προειδοποιεί τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews

Στη συνέχεια, πληροφόρησε ότι σκοτώθηκε ένας ύποπτος και πως δεν πιστεύει ότι υπάρχουν περισσότεροι ένοπλοι δράστες που να σχετίζονται με το περιστατικό.

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD.

