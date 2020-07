Ένοικοι οίκου ευγηρίας αναδημιουργούν εμβληματικά εξώφυλλα μουσικών άλμπουμ

Κλασικά εξώφυλλα μουσικά άλμπουμ σε διαφορετική εκδοχή.

Οι ένοικοι του οίκου ευγηρίας «Sydmar Lodge Care Home» στο Λονδίνο έγιναν viral με την κοινοποίηση μιας σειράς από tweet που δείχνουν πώς οι ηλικιωμένοι και οι φροντιστές τους διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια της καραντίνας: Αναδημιουργώντας αγαπημένα και εμβληματικά εξώφυλλα μουσικών άλμπουμ.

Ο υπεύθυνος δραστηριοτήτων στον οίκο ευγηρίας, Robert Speker, ήθελε να διατηρήσει θετική τη διάθεση των ηλικιωμένων, ενώ δεν επιτρέπονται επισκέπτες και ψυχαγωγία εκτός λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Έτσι γεννήθηκε ένα λαμπρό project: η αναδημιουργία κλασικών εξώφυλλων άλμπουμ με τους ενοίκους του οίκου να ποζάρουν ως rock stars.

Όσοι συμμετείχαν στην καλλιτεχνική καμπάνια αναδημιούργησαν τις εικόνες κλασικών άλμπουμ όπως το «Born in the USA» του Bruce Springsteen, το οποίο μετονομάστηκε σε «Born in England» με τον Martin Steinberg να ποζάρει με τη σημαία της Αγγλίας.

Το «21» της Adele μετονομάστηκε σε «Vera, 93».

Το «1989» της Taylor Swift έγινε «R.C. 1922» και το κλασικό «Queen II» των Queen μετονομάστηκε σε «Carers» με τους εργαζόμενους του οίκου ευγηρίας σε πρώτο πλάνο.

Η Sheila Solomons είναι η πανκ του «Sydmar Lodge» και αντί για την κιθάρα των Clash στη φωτογραφία ετοιμάζεται σε ένα από τα εξώφυλλα να σπάσει ένα μπαστούνι.

Ο Robert Speker κοινοποίησε στο Twitter πλάι-πλάι φωτογραφίες των πρωτότυπων εξώφυλλων και των νέων εκδοχών με τους ηλικιωμένους ενοίκους του οίκου ευγηρίας και τα tweets άρχισαν να πολλαπλασιάζονται αμέσως.

Μάλιστα κάποιοι χρήστες του Twitter υπέβαλαν αιτήματα για αναπαραγωγή συγκεκριμένων άλμπουμ.