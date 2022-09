Τα τραγούδια της ταινίας «Ενκάντο» κυκλοφορούν στα ελληνικά

Ακούστε στα ελληνικά τα τραγούδια της ταινίας «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός».

Η Walt Disney Records κυκλοφορεί το πρωτότυπο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Encanto» (Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός) στα ελληνικά.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια του βραβευμένου, με Tony και Grammy δημιουργού και ηθοποιού Lin-Manuel Miranda («Hamilton», «Βαϊάνα») και της βραβευμένης μουσικοσυνθέτριας Germaine Franco.

Τα τραγούδια της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ενκάντο» ερμηνεύουν στα ελληνικά οι ηθοποιοί που δάνεισαν τις φωνές τους στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των Έλενα Δελακούρα, Αποστόλη Ψυχράμη, Νίνα Μαζάνη, Ερασμία Μαρκίδη και πολλών ακόμα.

Το ελληνικό soundtrack της ταινίας περιέχει και δύο πρωτότυπα τραγούδια στα ισπανικά, το «Dos Oruguitas» και το «Colombia, Mi Encanto».

Ο Lin-Manuel Miranda ανέφερε: για το υποψήφιο συγκινητικό τραγούδι «Dos Oruguitas», που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ: «Αναφέρεται στη διαδρομή των παππούδων της Μίραμπελ, στη διαπίστωσή τους ότι μερικές φορές πρέπει να αφεθείς, πρέπει να κάνεις το αδύνατο».

Το τραγούδι στην ταινία ερμηνεύει στα ισπανικά ο Κολομβιανός τραγουδιστής Sebastián Yatra.

Σχετικά με τη μουσική της ιστορίας του «Ενκάντο» που διαδραματίζεται στην Κολομβία, ο Lin-Manuel Miranda είπε: «Πολλοί από τους ρυθμούς μου είναι γνωστοί, αλλά η σύνθεση των οργάνων και η ενορχήστρωση είναι διαφορετικές και συχνά μοναδικές στην Κολομβία. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι το ακορντεόν είναι ένα πολύ βασικό όργανο στη μουσική αυτή».

«Ήταν πραγματική χαρά το γεγονός ότι συμπορεύτηκα με καλλιτέχνες που δεν γνώριζα και εμβάθυνα σε εκείνους που αγαπώ και έχω μεγαλώσει ακούγοντας τους, όπως ο Carlos Vives που ερμηνεύει το τραγούδι “Colombia, Mi Encanto”», συνέχισε.

«Όλη αυτή διαδικασία αποτέλεσε αφορμή για να ερωτευτούμε την κολομβιανή μουσική και κουλτούρα αλλά και να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτές», πρόσθεσε.

Το soundtrack του «Ενκάντο» περιλαμβάνει οκτώ πρωτότυπα τραγούδια και ολόκληρη τη μουσική επένδυση της ταινίας, καθώς και μια επανεκτέλεση και μία διαφορετική εκδοχή του «Dos Oruguitas» από τους τίτλους τέλους της ταινίας. Η ψηφιακή έκδοση του soundtrack περιλαμβάνει επίσης τις ορχηστρικές εκδόσεις όλων των τραγουδιών.

Την πρωτότυπη μουσική του «Ενκάντο» υπογράφει ο βραβευμένος μουσικοσυνθέτρια Germaine Franco. Η Franco συνεργάστηκε στενά με τους σκηνοθέτες της ταινίας και τον Lil-Manuel Miranda για να δημιουργήσει μια χαρακτηριστική μουσική που θα συμπλήρωνε τα τραγούδια και την ιστορία.

Τη σκηνοθεσία του «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» επιμελήθηκαν ο Byron Howard («Ζωούπολη», «Μαλλιά Κουβάρια») και ο Jared Bush («Ζωούπολη») μαζί με την Charise Castro Smith (σεναριογράφος του «The Death of Eva Sofia Valdez»). Την παραγωγή ανέλαβαν οι Clark Spencer και Yvett Merino. Το σενάριο της ταινίας υπέγραψαν ο Jared Bush και η Castro Smith.

Το tracklist του ελληνικού soundtrack

1. Οικογένεια Μαδριγάλ (The Family Madrigal)

Encanto /Soundtrack Version

Έλενα Δελακούρα, Αποστόλης Ψυχράμης, Ηθοποιοί της ταινίας

2. Καρτερώ Το Θαύμα Μου (Waiting on A Miracle)

Soundtrack

Έλενα Δελακούρα

3. Άγχος (Surface Pressure)

Soundtrack

Νίνα Μαζάνη

4. Δεν Μιλούν Για Τον Μπρούνο (We Don’t Talk About Bruno)

Soundtrack

Ερασμία Μαρκίδη, Κωνσταντίνα Κορδούλη, Αποστόλης Ψυχράμης, Έλενα Δελακούρα, Νίνα Μαζάνη, Γιάννης Στεφόπουλος, Ηθοποιοί της ταινίας

5. Τι Άλλο Μπορώ (What Else Can I Do?)

Soundtrack

Κωνσταντίνα Κορδούλη, Έλενα Δελακούρα

6. Dos Oruguitas

Soundtrack

Sebastián Yatra

7. Όλοι εσείς Εδώ (All of You)

Soundtrack

Μαριάννα Καλογεράκη-Βουτσά, Μαρία Κοσμάτου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης, Νίνα Μαζάνη, Θάνος Λέκκας, Ηθοποιοί της ταινίας

8. ¡Hola Casita!

Ορχηστρικό

Germaine Franco

9. Colombia, Mi Encanto

Soundtrack

Carlos Vives

10. Two Oruguitas

Soundtrack

Sebastián Yatra

11. Abre Los Ojos

Ορχηστρικό

Germaine Franco

12. Meet La Familia

Ορχηστρικό

Germaine Franco

13. Σε χρειάζομαι (I Need You)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

14. Η Φωνή Του Αντόνιο (Antonio’s Voice)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

15. Ο Χορός Μαδριγάλ (El Baile Madrigal)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

16. Οι Ρωγμές Εμφανίζονται (The Cracks Emerge)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

17. Επίμονη Μιραμπέλ (Tenacious Mirabel)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

18. Πρωινές Ερωτήσεις (Breakfast Questions)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

19. Ο Πύργος Του Μπρούνο (Bruno’s Tower)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

20. Η Ανακάλυψη Της Μιραμπέλ (Mirabel’s Discovery)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

21. Το Αποτυχημένο Τανγκό (The Dysfunctional Tango)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

22. Κυνηγώντας Το Παρελθόν (Chasing The Past)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

23. Οικογενειακοί Σύμμαχοι (Family Allies)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

24. Το Απόλυτο Όραμα (The Ultimate Vision)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

25. Ιζαμπέλα η τέλεια (Isabela La Perfecta)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

26. Οι Αδελφές Τσακώνονται (Las Hermanas Pelean)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

27. Το Σπίτι Ξέρει (The House Knows)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

28. Το Κερί (La Candela)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

29. Ο Ποταμός (El Río)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

30. Ήμουν Εγώ (It Was Me)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

31. Το Μονοπάτι της Μιραμπέλ (El Camino De Mirabel)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

32. Η Κούμπια της Μιραμπέλ (Mirabel’s Cumbia)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

33. Η Φωλιά του Ποντικιού (The Rat’s Lair)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

34. Θείος Μπρούνο (Tío Bruno)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

35. Γοητευτικές Εντυπώσεις (Impresiones Del Encanto)

Ορχηστρικό

Germaine Franco

36. La Cumbia De Mirabel

Ορχηστρικό

Germaine Franco

37. Οικογένεια Μαδριγάλ (The Family Madrigal)

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

38. Καρτερώ το Θαύμα μου (Waiting On A Miracle)

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

39. Άγχος (Surface Pressure)

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

40. Δεν μιλούν για τον Μπρούνο (We Don’t Talk About Bruno)

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

41. Τι Άλλο Μπορώ (What Else Can I Do?)

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

42. Dos Oruguitas

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

43. Όλοι Εσείς Εδώ (All Of You)

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda

44. Colombia, Mi Encanto

Ορχηστρικό

Lin-Manuel Miranda