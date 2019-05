Ο Benjamin Clementine και το κουιντέτο του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Μετά την πρόσφατη περιοδεία του με τον David Byrne σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ο Benjamin Clementine ανακοίνωσε μια ειδική σειρά συναυλιών στην Ευρώπη από το Μάιο και τον Ιούνιο του 2019.

Το Σάββατο 25 Μαΐου θα επισκεφθεί την Ελλάδα και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Με τον τίτλο «An Evening With Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet», η μοναδική live εμπειρία του Clementine θα υποστηρίζεται μουσικά από πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le LiePvre στο τσέλο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς ο Benjamin Clementine θα παρουσιάσει τραγούδια μέσα από το βραβευμένο με Mercury Prize άλμπουμ του «At Least For Now» (2015) και το άλμπουμ «I Tell A Fly» (2017) τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, χαρίζοντας στον Clementine το επωνύμιο «ένας μουσικός George Orwell της εποχής μας».

Οι κριτικοί τον έχουν χαρακτηρίσει ως έναν από τους σπουδαίους τραγουδιστές – τραγουδοποιούς της γενιάς του.

Οι συνθέσεις του είναι συντονισμένες στα ζητήματα της ζωής αλλά και ποιητικές, αναμιγνύοντας την εξέγερση με την αγάπη και την μελαγχολία, τους εκλεπτυσμένους στίχους με αργκό και την ομοιοκοταληξία με την πρόζα.

Αυτές θα είναι και οι μοναδικές live εμφανίσεις του Clementine στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2019.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/texnopolis/benjamin-clementine

Τιμές εισιτηρίων:

37 ευρώ (καθήμενοι), 25 ευρώ (όρθιοι) , 20 ευρώ (άνεργοι, ΑΜΕΑ)