«Ένα Τσιγάρο Διαδρομή»: Η Δέσποινα Βανδή συναντά τον Γιώργο Θεοφάνους

«Ένα Τσιγάρο Διαδρομή» είναι η απόσταση που απομένει μέχρι να κυκλοφορήσει η Δέσποινα Βανδή το νέο τραγούδι της.

Η Δέσποινα Βανδή είναι έτοιμη να μοιραστεί με το κοινό το πρώτο δείγμα από την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους και τον Νίκο Μωραΐτη.

Η πολυπράγμων τραγουδίστρια, ηθοποιός μιούζικαλ και τηλεοπτική παρουσιάστρια ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με τον καταξιωμένο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους, μία μουσική σύμπραξη την οποία έχει προαναγγείλει εδώ και μήνες, δημιουργώντας προσμονή στους θαυμαστές της.

Το πρώτο τραγούδι που θα κυκλοφορήσουν μαζί η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Θεοφάνους θα έχει τον τίτλο «Ένα Τσιγάρο Διαδρομή» και θα κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο εμπνευσμένος Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα σε ολόκληρο τον δίσκο που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βανδή με τον Γιώργου Θεοφάνους.

Η Panik Records δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα αρκετά σύντομο απόσπασμα από το single «Ένα Τσιγάρο Διαδρομή», αυξάνοντας το ενδιαφέρον για το ολοκληρωμένο τραγούδι, το οποίο είναι διαθέσιμο για pre-save στο Spotify. smarturl.it/EnaTsigaroDiadromi

Αν και αυτή είναι η πρώτη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους που θα κυκλοφορήσει επίσημα, η Δέσποινα Βανδή έχει ερμηνεύσει και στο παρελθόν με τη μοναδική φωνή της τους υπέροχους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, στίχοι που έχουν ντύσει τραγούδια όπως τα «Καλημέρα», «Ό,τι Θες Γεννιέται Τώρα», «Το Μαξιλάρι» και πιο πρόσφατα το «Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Entertainment Group (@panik_entertainment_group) στις 6 Οκτ, 2020 στις 7:42 πμ PDT

Παράλληλα, η λαμπερή Δέσποινα Βανδή αφήνει για άλλη μια χρονιά το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση.

Η ταξιδιωτική εκπομπής μαγειρικής «My Greece» που παρουσιάζει στο Open συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, ενώ η Δέσποινα Βανδή θα βρεθεί για ακόμα μια φορά στην κριτική επιτροπή του show «Just The Two Of Us», το οποίο επιστρέφει στη συχνότητα του open από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.