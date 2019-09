Μία μοναδική συνεργασία που θα ενώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Ο Χρήστος Μάστορας και ο Δημήτρης Μπάσης μας ζητούν «Ένα Λεπτό», μέσα από μία ξεχωριστή μουσική σύμπραξη – έκπληξη.

Το «Ένα Λεπτό» συνδυάζει τις ξεχωριστές ερμηνείες του Χρήστου Μάστορα και του Δημήτρη Μπάση σε μία μοναδική μπαλάντα.

Τη μουσική υπογράφει ο Νικόλας Μαυρέσης και οι στίχοι ανήκουν στον Νίκο Μωραΐτη.

Ο Χρήστος Μάστορας, ο πολυτάλαντος frontman του συγκροτήματος MEΛΙSSES, κατέκτησε για ακόμα μια φορά τις καρδιές του κοινού χάρη στη μεγάλη επιτυχία του «Δεν Έχω Ιδέα», που παρέμεινε για 15 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του ραδιοφωνικού airplay.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η διεθνής συνάντηση του Χρήστου Μάστορα με τη Rita Wilson στο αγγλόφωνο ερωτικό τραγούδι «Let Me Be».

Ο Δημήτρης Μπάσης, γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, από τους σημαντικότερους της γενιάς του, έχει πραγματοποιήσει πολλές επιτυχίες και σπουδαίες συνεργασίες στη μέχρι τώρα πορεία του.

Ακούστε το «Ένα Λεπτό» αποκλειστικά σε επιλεγμένα ραδιόφωνα της χώρας από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.

Η συνεργασία του Χρήστου Μάστορα και του Δημήτρη Μπάση θα κυκλοφορήσει επίσημα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από την Panik Records.