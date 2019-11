Η εμβληματική μουσική του «Star Wars» σε μία συλλεκτική συλλογή

Οι εμβληματικές συνθέσεις του John Williams από τα Episodes I – VIII σε νέες ηχογραφήσεις.

Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Star Wars – The Rise of Skywalker», η Panik Records και η Sony Music ανακοινώνουν την κυκλοφορία του άλμπουμ «Music From The Star Wars Saga (The Essential Collection)».

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 6 Δεκεμβρίου και είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία.

Η δισκογραφική έκδοση «Music From The Star Wars Saga (The Essential Collection)». θα περιλαμβάνει τις εμβληματικές συνθέσεις του John Williams από τα Episodes I – VIII ηχογραφημένες ξανά από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακίας υπό τη μουσική διεύθυνση του Robert Ziegler.

Ο Robert Ziegler δήλωσε για τις νέες ηχογραφήσεις:

«Ως μακροχρόνιος performs και μεγάλος θαυμαστής της μουσικής του John Williams, είμαι πολύ περήφανος που διεύθυνα τη μουσική συλλογή της συνέχειας του “Star Wars”.

«O Williams είναι η απόλυτη αυθεντία στο να χρησιμοποιεί τη μουσική για να εντείνει την δράση, το πάθος και το δράμα σε μία ταινία και αυτές οι ιδιαίτερες συνθέσεις είναι το αποκορύφωμα μίας από τις καλύτερες και πιο αγαπημένες σειρές ταινιών που έχουν υπάρξει. Ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει να τις ακούει όσο εγώ απόλαυσα την ηχογράφηση.»

Στην ταινία «Star Wars: Skywalker Η Άνοδος» η ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς φτάνει στο τέλος της. Πρωταγωνιστούν οι Daisy Ridley, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Ian McDiarmid, Mark Hamill, Adam Driver, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο J.J. Abrams.

Το ένατο επεισόδιο της επικής διαστημικής όπερας κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 18 Δεκεμβρίου.

Το tracklist του άλμπουμ

1. Star Wars: Main Title

2. Duel of the Fates (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace)

3. Anakin’s Theme (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace)

4. Across the Stars (Love Theme) [Star Wars: Episode II – Attack of the Clones]

5. Battle of the Heroes (Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)

6. Princess Leia’s Theme (Star Wars: Episode IV – A New Hope)

7. The Throne Room / End Title (Star Wars: Episode IV – A New Hope)

8. The Asteroid Field (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back)

9. Yoda’s Theme (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back)

10. The Imperial March (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back)

11. Han Solo and the Princess (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back)

12. Parade of the Ewoks (Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)

13. Luke & Leia (Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)

14. The Forest Battle (Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)

15. Rey’s Theme (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens)

16. March of Resistance (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens)

17. Ahch-To Island (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi)

18. The Battle of Crait (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi)