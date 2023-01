Έβγαλε ο Emmanuel Macron φωτογραφία τις BLACKPINK και τον Pharrell Williams στο Παρίσι;

Οι BLACKPINK και ο Pharrell Williams πόζαραν για να φωτογραφηθούν μαζί στο Παρίσι πρόσφατα και εικάζεται ότι το πρόσωπο που τράβηξε τη φωτογραφία δεν ήταν άλλος από τον πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron.

Το γυναικείο συγκρότημα της K-pop εθεάθη να ποζάρει για μία φωτογραφία με τον Pharrell Williams σε μια ανάρτηση που δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram ο Alexandre Arnault, στέλεχος της Tiffany and Co.

Στην ανάρτηση αναγράφονταν τα ονόματα των προσωπικών λογαριασμών που διατηρούν στο Instagram τα τέσσερα μέλη των BLACKPINK και του λογαριασμό του Pharrell Williams, ενώ το όνομα του λογαριασμού του Emmanuel Macron στο Instagram ήταν τοποθετημένο πάνω από το κεφάλι του ατόμου που έβγαζε τη φωτογραφία.

Ένα άλλο βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή που έχει εμφανιστεί στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται επίσης ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας ήταν εκείνος που τράβηξε τη φωτογραφία των BLACKPINK και του Pharrell Williams.

"The president of France, Emmanuel Macron, taking a picture of Pharell & BLACKPINK for them." I never thought i would say this sentence in my entire blink life 😭 pic.twitter.com/Sa5Kg80a08

— ken (@togejustvibin) January 26, 2023