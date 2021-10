Η Emmanouela τραγουδά το «Can’t Take My Eyes Off You» στη φετινή τηλεοπτική καμπάνια του ANT1

Το τραγούδι που επενδύει τη φετινή τηλεοπτική καμπάνια του ANT1.

Η Emmanouela ντύνει με τη μελωδική φωνή της και μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Can’t Take My Eyes Off You» τη φετινή τηλεοπτική καμπάνια της τηλεόρασης του ομίλου Antenna και το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει.

Τα δύο πρώτα singles, «Πώς» και «Μόνο Να ‘Ξέρες», της πολλά υποσχόμενης Emmanouela, έγιναν αμέσως επιτυχίες και συνεχίζουν να ακούγονται ανελλιπώς σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το πασίγνωστο «Can’t Take My Eyes Off You» κυκλοφόρησε με την ερμηνεία του Frankie Valli το 1967 και επανήλθε στα charts το 1982, την εποχή της disco μουσικής, με μια dance διασκευή των Boys Town Gang, την οποία ερμηνεύει με το δικό της αέρινο τρόπο η Emmanouela.

Μία νέα εκδοχή του τραγουδιού που δημιουργήθηκε το 2019 από τον νεαρό Αμερικανό μουσικό παραγωγό Surf Mesa αναδείχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία και έγινε πλατινένια σε έξι χώρες.

Το «Can’t Take My Eyes Off You» είναι ένα ρομαντικό, δυναμικό pop τραγούδι με disco στοιχεία, που θα σας ανεβάσει τη διάθεση και θα σας ξεσηκώσει από το πρώτο μόλις άκουσμα.

Το music video για τη διασκευή της Emmanouela έχει επιμεληθεί ο Alex Kayne, δημιουργώντας την απαραίτητη ατμόσφαιρα των ’80s που όλοι αγαπάμε.

Το τελικό αποτέλεσμα απογειώνεται από τις ερμηνευτικές δυνατότητες της νεαρής τραγουδίστριας που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το μουσικό talent show «The Final Four» του ΑΝΤ1.

Το «Can’t Take My Eyes Off You» της Emmanouela κυκλοφορεί από τη Heaven Music