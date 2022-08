Emma Shapplin: Η Γαλλίδα ντίβα της pop όπερας στο «City Garden Festival»

Μία σπάνια καλοκαιρινή γιορτή συναισθημάτων αφιερωμένη στην αγάπη.

Η Γαλλίδα ντίβα της pop όπερας Emma Shapplin επιστρέφει στην Ελλάδα για μία ξεχωριστή εμφάνιση την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου στο «City Garden Festival».

Το ελληνικό κοινό τη λατρεύει και το απέδειξε με τα συνεχόμενα sold out των εμφανίσεών της 2019 και το 2021.

Ρομαντική, μυστηριώδης και φλογερή η Emma Shapplin συνδυάζει την ένταση και την συναισθηματική φόρτιση της όπερας με τον αισθησιασμό και την αμεσότητα της pop μουσικής. Μια φωνή που αποτελεί την πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η μουσική δεν εντάσσεται σε κατηγορίες, δεν υπακούει σε κανόνες και κομφορμισμούς.

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Spente le stelle» αλλά και τις απίστευτες πωλήσεις του δίσκου «Carmine Meo», που έχει φτάσει στο ρεκόρ του 1,5 εκατομμυρίου αντιτύπων, η καριέρα της απογειώθηκε.

Όπως έχει δηλώσει και η ίδια: «Το πρώτο μου άλμπουμ το “Carmine Meo” που σημαίνει “Η Μελωδία Μου” γεννήθηκε από το πάθος μου για την όπερα, και μάλιστα για την ιταλική, από τον Γκαετάνο Ντονιτσέττι ως τον Βιντσέντζο Μπελλίνι. Η φωνή μου πλέον καλύπτει μια μεγάλη έκταση από οκτάβες, εναλλάσσεται με ορχήστρα, ρυθμικά loops, μπάσο, κρουστά, φυσικούς ήχους και μια χορωδία όπερας»

«Δεν θα έλεγα ότι μου ταιριάζει ούτε ο χαρακτηρισμός ντίβα, ούτε ο χαρακτηρισμός pop τραγουδίστρια. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Προτιμώ τις ελεύθερες απόψεις που λένε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε άνθρωπος έχει πάνω του έναν λόγο για να τον ερωτευτείς…».

Η Emma Shapplin δηλώνει και πάλι έτοιμη να μας καταπλήξει. Σε μια παράσταση που συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα και χορωδία – σχεδόν 100 συντελεστές- δεν παρουσιάζει τόσο μια ντίβα της όπερας ή ένα pop είδωλο, αλλά μια ερμηνεύτρια της οποίας η μουσική αναδύεται από τα βάθη της ψυχής της.

Η Emma Shapplin γεννήθηκε στο Παρίσι το 1974. Σαν παιδί δεν είχε δώσει κανένα δείγμα ότι θα ακολουθήσει καριέρα τραγουδίστριας. Ήταν τόσο ντροπαλή που «δεν άνοιγε καν το στόμα της, πόσο μάλλον για να τραγουδήσει».

Όλα άλλαξαν, όταν σε ηλικία 11 ετών άκουσε το «Queen Of The Night» από τον Μαγικό Αυλό. Αυτή η πρώτη της επαφή με την όπερα ήταν για τη μικρή Emma μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήταν η στιγμή που αποφάσισε ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να τραγουδάει.

«Αυτή η μουσική άγγιξε την ψυχή μου», εξομολογήθηκε χρόνια αργότερα.

Σε ηλικία 14 ετών η Emma Shapplin γνώρισε μια ηλικιωμένη δασκάλα μουσικής και άρχισε να παίρνει τα πρώτα μαθήματα τραγουδιού. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος για τη νεαρή Emma, η οποία αισθανόταν ότι είχε βρει τον σκοπό της στη ζωή. Ωστόσο, οι γονείς της προτιμούσαν να δουν την κόρη τους να ακολουθεί ένα πιο «σίγουρο» επάγγελμα και την πίεσαν να σταματήσει τα μαθήματα τραγουδιού και ν’ αφοσιωθεί στο σχολείο.

Η ανάγκη της να τραγουδά εξακολουθούσε όμως να είναι έντονη και έτσι η Emma Shapplin βρήκε διέξοδο τραγουδώντας σε ένα heavy metal συγκρότημα που έφτιαξαν κάποιοι συμμαθητές της.

Παρόλο που είχε την ευκαιρία να κάνει αυτό που αγαπούσε καταλάβαινε ότι αυτό δεν ήταν το στυλ που της ταιριάζει και μετά από δυο χρόνια στο συγκρότημα είχε αρχίσει να της λείπει η όπερα. Έτσι, επέστρεψε στα μαθήματα κλασικού τραγουδιού.

«Μέσα από το τραγούδι μου ήταν πιο εύκολο να επικοινωνήσω, να πω κάτι διαφορετικό, κάτι που είναι πιο σαφές, πιο ακριβές από τα λόγια μερικές φορές», εξηγεί η ίδια.

Λίγο αργότερα γνώρισε τον Γάλλο συνθέτη Jean Patrick Capdvielle και με το θράσος του νεαρού της ηλικίας της του ζήτησε να της γράψει ένα άλμπουμ. Ο Capdvielle διέκρινε το ταλέντο της και δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί της. Κάπως έτσι προέκυψε το πρώτο άλμπουμ της, «Carmine Meo» που κυκλοφόρησε το 1997 και εκτόξευσε την Emma Shapplin στην κορυφή.

Ο δεύτερος δίσκος της ακολούθησε τέσσερα χρόνια αργότερα, είχε τίτλο «Etterna» και τα περισσότερα τραγούδια του τα είχε γράψει η ίδια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μελωδικό άλμπουμ, με μια μουσική που μοιάζει να έρχεται μέσα από ένα παράθυρο με θέα τη θάλασσα. Το υγρό στοιχείο, άλλωστε, γοητεύει πολύ την Emma Shapplin.

«Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να υπάρχει νερό τριγύρω. Το χρειάζομαι», εξηγεί.

Από αυτόν τον δίσκο, το τραγούδι «La Notte Etterna» ξεχώρισε αμέσως και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. «Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα», λέει η Emma Shapplin και συμπληρώνει πως πρόκειται για ένα κομμάτι που κρύβει μέσα του την ελπίδα, «η οποία νομίζω πως δεν βρίσκεται στους στίχους του, αλλά στη μελωδία».

Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ, το «Macadam Flower» το 2009 και το «Dust Of A Dandy» το 2014 και αρκετά live albums, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε το άλμπουμ «The Best Of Lounge – Vol. 1 & 2».

Η Emma Shapplin θα δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συναυλία στο «City Garden Theater» και όπως και η ίδια λέει τον πρώτο λόγο θα έχει το συναίσθημα.

«Εκτιμώ πολύ την έκφραση του συναισθήματος μέσα από την τέχνη. Αν καταργήσουμε το συναίσθημα, τότε δεν θα έχουμε να πούμε τίποτε ως καλλιτέχνες. Η τέχνη γεννιέται, προκύπτει από το συναίσθημα, από την ευαισθησία. Ακόμη και όταν δεν θέλουμε να βάλουμε συναίσθημα στη φωνή μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την αφήσουμε να αποδώσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων που έχει ως όργανο», σχολιάζει.

«Πιστεύω ότι η φωνή μας αντανακλά απόλυτα όχι μόνο την προσωπικότητά μας αλλά ακόμη και αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ακόμη και τη στιγμή που μιλάμε. H φωνή είναι ένα όργανο το οποίο συνδέεται με όλο μας το σώμα», λέει η Emma Shapplin.

Emma Shapplin

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 στις 21:00

City Garden Festival by Christmas Theater

Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου

Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Πληροφορίες – Προπώληση Εισιτηρίων:

211 7701700, www.viva.gr, www.ct.gr