Ο Eminem θεωρεί ότι ο Tupac είναι «ο καλύτερος τραγουδοποιός όλων των εποχών»

Τη δεξιοτεχνία του Tupac ως τραγουδοποιός εξύμνησε ο Eminem.

Ο Eminem, ο οποίος αποτελεί εξέχον μέλος της κοινότητας του hip-hop εδώ και δεκαετίες, έχει τη δική του γνώμη στη συζήτηση για τον καλύτερο ράπερ αλλά και τον καλύτερο τραγουδοποιό όλων των εποχών.

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής του «Music to Be Quarantined By» στο κανάλι του στο SiriusXM, ο Eminem εξέφρασε το περασμένο σαββατοκύριακο την άποψή του ότι ο Tupac ίσως είναι «ο καλύτερος τραγουδοποιός όλων των εποχών».

Ο ράπερ ανέφερε στον αέρα προλογίζοντας το τραγούδι «If I Die 2Nite» του Tupac: «Το επόμενο τραγούδι είναι από έναν καλλιτέχνη για τον οποίο πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος τραγουδοποιός όλων των εποχών».

«Συζητήστε ό,τι θέλετε για τις δεξιότητές του ως emcee και όλα αυτά, επειδή το είχε και αυτό, όμως αυτό είναι ένα από αυτά τα τραγούδια του Tupac που, για μένα, σου έδειχνε ότι “μπορώ να γράψω συναισθηματικά πράγματα και μπορώ να γράψω και τρελούς στίχους επίσης”», εξήγησε ο Eminem.

«Το παιχνίδι με τις λέξεις από “πι” και όλα αυτά που έκανε ήταν τόσο φοβερά, σε συνδυασμό με το συναίσθημα που θα μπορούσε να σου δώσει ο ο Tupac, γι’ αυτό και αισθάνομαι συνεχώς ότι έλεγε πάντα: “Μπορείς να με νιώσεις;” Επειδή ένιωθες τον Pac», συνέχισε.

Ο Eminem υποστήριξε επίσης ότι «δεν μπορείς απλώς να ακούσεις τον Tupac, αλλά πρέπει να τον αισθανθείς».

Στη συνέχεια άφησε τους ακροατές να απολαύσουν το «If I Die 2Nite» από το άλμπουμ «Me Against the World» του Tupac που κυκλοφόρησε το 1995.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του «Music to Be Quarantined By», ο 47χρονος καλλιτέχνης αναγνώρισε επιπλέον ότι οι EPMD έφεραν την επανάσταση στη hip-hop μουσική συνδυάζοντας τη funk και τη rap και αποκάλυψε γιατί ο Special Ed είναι ένας από τους αγαπημένους του ράπερ.