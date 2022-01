Ο Eminem συμμετέχει στο remix για το «Parables» του Cordae

Ο Cordae ενώνει τις δυνάμεις του με τον Eminem.

Ο Eminem εμφανίζεται στο remix του single «Parables» του Cordae και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να εξαπολύσει για ακόμα μία φορά τα βέλη του προς πάσα κατεύθυνση.

Το remix του «Parables» με τη συνδρομή του Eminem περιλαμβάνεται ως bonus track στο νέο άλμπουμ του Cordae με τίτλο «From A Bird’s Eye View» που μόλις κυκλοφόρησε.

Μεταξύ άλλων, ο Eminem αναφέρεται κατά τη διάρκεια του remix σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή αλλά και πολυσυζητημένα πρόσωπα της rap μουσικής σκηνής.

Στην πρώτη αναφορά του θρυλικού ράπερ σε άλλους καλλιτέχνες την τιμητική τους έχουν ο Tekashi 6ix9ine και ο Meek Mill, οι οποίοι είχαν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης με τον διαπληκτισμό τους στο Μαϊάμι τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο Emimem είχε καταφερθεί ξανά εναντίον του 6ix9ine στο τραγούδι του «Zeus» από το άλμπουμ του «Music To Be Murdered By – Side B», στο οποίο ανέφερε: «Λέει ότι είμαι σκουπίδι, αλλά ακούει τον Tekashi».

Στο ίδιο τραγούδι ζήτησε συγγνώμη από τη Rihanna σχετικά με ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι στο οποίο σχολίαζε τον ξυλοδαρμό της τραγουδίστριας από τον Chris Brown το 2009.

Στο remix του «Parables» ακολουθεί μία αναφορά στον αγαπημένο παραγωγό του Eminem, τον εξίσου εμβληματικό Dr. Dre: «Ο εθισμός μου με έκανε αδύναμο / υποτροπιάζω, νομίζω ότι δεν μπορώ να σταματήσω να παίρνω χάπια “Beat” / Και ο Dr. Dre συνεχίζει να μου δίνει κι άλλα».

Σε ένα άλλο αξιοσημείωτο σημείο, ο Eminem αντιδρά στην κουλτούρα της ακύρωσης και απευθύνεται στην «Γενιά Z»: «Κανένα δώρο δεν υπάρχει σε μένα, είμαι τσιγκούνης / Και αυτή είναι η αναθεματισμένη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς και σε εμένα».

Αυτή δεν είναι η συνεργασία του ο Eminem και του Cordae, καθώς ο 24χρονος ράπερ είχε συμμετάσχει μαζί με τον Jack Harlow το 2021 στο remix του «Killer». Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη κυκλοφορία του Cordae ήταν, το 2018, ένα remix του περίφημου τραγουδιού «My Name Is» του «Slim Shady».