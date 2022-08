Ο Eminem και ο Snoop Dogg άναψαν ένα γιγάντιο τσιγάρο μαριχουάνας στη σκηνή των MTV VMA 2022

Η εμφάνιση του Eminem και του Snoop Dogg στα MTV VMA 2022 τα είχε όλα.

Δύο και πλέον δεκαετίες μετά την πρώτη συνεργασία τους, οι πρωτοπόροι της hip-hop Eminem και Snoop Dogg ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2022 την Κυριακή για να παρουσιάσουν το νέο single τους «From The D 2 The LBC».

Η εμφάνιση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Yuga Labs, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τα viral NFT των Bored Apes, ξεκίνησε με τους δύο ράπερ να κάθονται σε έναν καναπέ και τον Snoop Dogg να καπνίζει ένα κωμικά μεγάλο τσιγάρο μαριχουάνας.

Η επαφή με τους καπνούς έστειλε στη συνέχεια τον Eminem βαθιά στο metaverse, όπου και οι αστέρες της hip-hop εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι τόσο σε καρτούν όσο και σε Bored Apes, πριν τελικά επανέλθουν στην πραγματικότητα.

Το Bored Ape Yacht Club επιβεβαίωσε στο Twitter ότι ο Eminem και ο Snoop Dogg παρουσίασαν «το νέο single τους με τα δικά τους avatars – πιθήκους τους και το Otherside», το οποίο είναι ένα «παιχνιδοποιημένο, διαλειτουργικό metaverse», όπου «τα NFTs σας μπορούν να γίνουν παίκτες».

Αφού μεταμορφώθηκαν σε Bored Apes, ο Eminem και ο Snoop Dogg ανέβηκαν πάνω στο λογότυπο του MTV και συνέχισαν την εμφάνισή τους ανάμεσα σε αναπαραστάσεις του Ντιτρόιτ και του Long Beach του Λος Άντζελες, τις πόλεις από τις οποίες κατάγονται και στις οποίες είναι αφιερωμένο το «From The D 2 The LBC», ακόμα και του Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ, όπου έλαβαν χώρα τα MTV VMA 2022.

Αλλά μόλις συνήλθαν και κατέβηκαν από τα ύψη, ο Eminem ρώτησε τον Snoop Dogg: «Αυτά είναι τα MTV;». Ο Snoop, που καθόταν δίπλα του στον ίδιο καναπέ με πριν, απάντησε: «Έλα, έχουμε να κάνουμε ένα σόου!».

Ο Eminem και ο Snoop Dogg συνέχισαν την εμφάνισή τους στο πραγματικό Prudential Center ενώ τη σκηνή τη διακοσμούσαν προβολές των χαρακτήρων τους ως Bored Apes, ουράνια τόξα και αιωρούμενα μανιτάρια.

Το «From The D2 The LBC», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο greatest-hits άλμπουμ «Curtain Call 2» του Eminem που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ήταν υποψήφιο στα MTV Video Music Awards 2022 για το βραβείο του Καλύτερου Hip-Hop.