Ο Eminem και ο Snoop Dogg επιστρέφουν στα MTV VMA με μία εμφάνιση εμπνευσμένη από το metaverse

Ο Eminem και ο Snoop Dogg επιστρέφουν στα MTV VMA μετά από χρόνια.

Ο Eminem και ο Snoop Dogg θα επιστρέψουν στη σκηνή των MTV Video Music Awards για μία «πρώτη στο είδος της» παρουσίαση του «From the D 2 The LBC», εμπνευσμένη από «τον κόσμο του Otherside metaverse».

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση και των δύο θρύλων της hip-hop στα MTV Video Music Awards μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο Snoop Dogg πραγματοποίησε την τελευταία εμφάνισή του στα MTV Video Music Awards το 2005 μαζί με τον Diddy σε ένα αφιέρωμα που αφορούσε τον Notorious B.I.G. Ο Eminem άνοιξε το σόου το 2010, με το «Not Afraid» και το «Love The Way You Lie», συνοδευόμενος από τη Rihanna.

Οι Eminem και ο Snoop Dogg τίμησαν μαζί τη σκηνή των MTV VMA το 1999, μαζί με τον Dr. Dre, κλείνοντας την τελετή απονομής εκείνης της χρονιάς με τα «My Name Is» και «Guilty Conscience» του Eminem και το «Nuthin’ But a ‘G’ Thang» του Dre.

Το «From the D 2 the LBC» είναι η πρώτη συνεργασία του Eminem και του Snoop Dogg μετά από 20 χρόνια, ωστόσο αυτή θα είναι η τρίτη κοινή δημόσια εμφάνιση τους κατά τη διάρκεια του 2022.

Εμφανίστηκαν στο πλευρό του Dr. Dre, μαζί με τη Mary J. Blige, τον 50 Cent και τον Kendrick Lamar, στο Halftime Show του φετινού Super Bowl τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, έκαναν την πρεμιέρα της νέας συνεργασίας τους ζωντανά στο ApeFest, ένα φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη για τους κατόχους του Bored Ape NFT.

Ο Eminem και ο Snoop Dogg είναι υποψήφιοι στα MTV Video Music Awards στην κατηγορία Καλύτερου Hip-Hop με το «From The D 2 The LBC».

Ο Eminem είναι ο δεύτερος καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των MTV Video Music Awards, με 60 υποψηφιότητες, πίσω μόνο από τη Madonna που διαθέτει 69 υποψηφιότητες. Ο 49χρονος ράπερ έχει κερδίσει 13 βραβεία, αριθμός που τον κατατάσσει στους πέντε καλλιτέχνες με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των MTV VMA.

Ο Snoop Dogg έχει λάβει 13 υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards και έχει κερδίσει τρία βραβείο, μεταξύ των οποίων και το βραβείο – στην πρώτη του υποψηφιότητά του – για το Καλύτερο Rap Βίντεο με το «Doggy Dogg World» το 1994.

Τα MTV Video Music Awards 2022 θα διεξαχθούν στο «Prudential Center» στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ την Κυριακή 28 Αυγούστου με παρουσιαστές τους LL Cool J, Nicki Minaj και Jack Harlow.

Στην τελετή απονομής των βραβείων θα τραγουδήσουν επίσης οι Anitta, Bad Bunny, BLACKPINK, Kane Brown, Jack Harlow, J Balvin, Khalid & Marshmello, Lizzo, Måneskin, Nicki Minaj, Panic! At the Disco, Red Hot Chili Peppers.