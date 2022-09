Ο Eminem και ο Snoop Dogg έληξαν την «ηλίθια» διαμάχη τους όταν ο Dr. Dre υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

«Είπαμε ότι είναι πολύ ηλίθιο να βρισκόμαστε σε διαμάχη αυτή τη στιγμή», εξήγησε ο Eminem.

Ο Eminem και ο Snoop Dogg αποκατέστησαν τις σχέσεις τους μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του ο Dr. Dre το 2021.

Οι δύο ράπερ, οι οποίοι συνεργάστηκαν για πρώτη φορά πριν από δύο και πλέον δεκαετίες, είχαν μία μακροχρόνια που κορυφώθηκε το 2020, όταν ο Snoop Dogg υποστήριξε ότι ο Eminem δεν ανήκει στους δέκα κορυφαίους ράπερ όλων των εποχών, με τον «Slim Shady» να του επιτίθεται μέσα από το τραγούδι του «Zeus» την ίδια χρονιά.

Αλλά όταν ο Dr. Dre υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο τον Ιανουάριο του 2021 και πέρασε δύο εβδομάδες στην εντατική, οι δύο αστέρες του hip-hop πήραν την απόφαση να αφήσουν τη διαμάχη πίσω τους.

«Εγώ και ο Snoop είχαμε το μικρό μας θέμα και μετά όταν ο Dre, όταν συνέβη αυτό το πράγμα με τον Dre, το θέμα με το ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είπαμε “αδερφέ αυτό είναι ηλίθιο”», είπε ο Eminem στον επί χρόνια μάνατζέρ του Paul Rosenberg στην εκπομπή του «Paul Pod: Curtain Call 2» στο SiriusXM.

«Είναι πολύ ηλίθιο να βρισκόμαστε σε διαμάχη αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θυμάμαι αν του τηλεφώνησα εγώ ή αν μου τηλεφώνησε αυτός, δεν θυμάμαι, αλλά το συζητήσαμε», πρόσθεσε.

Ο Eminem δήλωσε ότι πιστεύει ότι οποιαδήποτε ένταση μεταξύ τους οφείλεται σε μια «παρεξήγηση» σχετικά με μια πιθανή συνεργασία.

Ο 49χρονος ράπερ συνεργάστηκε με τους Snoop Dogg, Dr. Dre, Xzibit και Nate Dogg στο τραγούδι «Bitch Please II» από το άλμπουμ του «The Marshall Mathers LP» το 2000 και είπε ότι πιστεύει πως κάτι χάθηκε στη μετάφραση όταν ο Snoop Doog του ζήτησε να συμμετάσχει τότε σε ένα από τα δικά του τραγούδια.

«Νομίζω ότι ήθελε να κάνει κάτι μαζί μου και ίσως σου έδωσε την ιδέα ή κάτι τέτοιο», είπε ο Eminem στον Rosenberg.

«Κι εσύ είπες κάτι τέτοιο: “Λοιπόν, ας ακούσουμε πρώτα ποιο είναι το τραγούδι. Ας δούμε τι είδους τραγούδι είναι”. Και νομίζω ότι είπε ότι ο τρόπος που το πήρε ήταν περίπου σαν να λέμε ότι δεν μπλέκεις μαζί του. Ότι δεν μπλέκεις μαζί του», περιέγραψε.

Ο Paul Rosenberg επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση έγινε με παρόμοιο τρόπο και ανέφερε ότι αν και δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες, θυμάται ότι ο Snoop Dogg ήθελε ο Eminem να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στο άλμπουμ του.

«Δεν νομίζω καν ότι του το είπα, γιατί δεν θυμάμαι να του μίλησα, αλλά μπορεί να μίλησα σε κάποιον από την ομάδα του, και ό, τι και να του είπα μεταφέρθηκε πίσω σε αυτόν με τρόπο που δεν του άρεσε και νόμιζε ότι αυτό σήμαινε ότι δεν μπλέκεις μαζί του. Κάτι που προφανώς δεν ίσχυε», τόνισε ο Rosenberg.

Στη συνέχεια, ο Eminem αποκάλυψε ότι τελικά εξήγησε στον Snoop Dogg τον αντίκτυπο που είχε πάνω του το πρώτο άλμπουμ του Snoop, το «Doggystyle», που είχε κυκλοφορήσει το 1993.

«Ναι, του εξήγησα: “Αδερφέ, το ‘Doggystyle’ μου άλλαξε τη ζωή”», είπε.

Ο Eminem και ο Snoop Dogg έχουν από τότε συνεργαστεί αρκετές φορές και μάλιστα μοιράστηκαν τη σκηνή στο ημίχρονο του Super Bowl νωρίτερα φέτος μαζί με τους Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar και 50 Cent.

Επίσης, συνεργάστηκαν επίσης στο τραγούδι «From the D 2 the LBC», το οποίο παρουσίασαν τον περασμένο μήνα στα MTV Video Music Awards 2022.