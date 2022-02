Ο Eminem και η Rihanna παραλίγο να γίνουν οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Mad Max: Fury Road»

Ένα νέο νέο βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία του κάστινγκ για την ταινία «Mad Max: Fury Road» του 2015.

Ο Eminem και η Rihanna ήταν υποψήφιοι για σημαντικούς ρόλους στην ταινία «Mad Max: Fury Road».

Στην ταινία του 2015, την οποία συνυπέγραψε και σκηνοθέτησε ο George Miller, πρωταγωνιστούσαν οι Tom Hardy, Charlize Theron και Nicholas Hoult.

Σε ένα νέο βιβλίο του συγγραφέα Kyle Buchanan σχετικά με την ταινία, με τίτλο «Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of “Mad Max: Fury Road”», αποκαλύπτεται τώρα ότι ο George Miller και η διευθύντρια κάστινγκ Ronna Kress έκαναν οντισιόν σε πληθώρα υποψηφίων.

«Η όλη διαδικασία του κάστινγκ για τον Max κράτησε σχεδόν ένα χρόνο», αναφέρει η Kress στο βιβλίο, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύτηκε στο «Vulture».

«Μιλούσαμε με κάθε ηθοποιό στον κόσμο, ουσιαστικά, και κάναμε πολύ διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με τα οφέλη κάποιου διάσημου ή κάποιου άγνωστου για τον ρόλο του “Mad Max”», εξηγεί.

Κατά τη διάρκεια του κάστινγκ των πέντε συζύγων με τις οποίες δραπετεύει η Furiosa, ο George Miller κανόνισε μια συνάντηση με τη Rihanna.

«Συνήθως, οι ηθοποιοί εμφανίζονται ντυμένοι πολύ άνετα, αλλά φίλε μου, η Rihanna ήταν εντυπωσιακή όταν μπήκε μέσα. Δεν είμαι σίγουρος ότι γνώριζε καν το περιεχόμενο της ταινίας, οπότε ντύθηκε ως Rihanna, κάτι που ήταν το σωστό», είπε ο σκηνοθέτης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Eminem ζητάει συγγνώμη από τη Rihanna για τη στήριξή του στον Chris Brown

Ο Mark Sexton, σχεδιαστής του εικονογραφημένου σεναρίου της ταινίας, θυμήθηκε επίσης ότι ο George Miller ήθελε να δώσει στον Eminem τον ρόλο του Max, τον οποίο υποδύθηκε τελικά στην ταινία ο Tom Hardy.

«Αυτό είναι κάτι που δεν ακούω συχνά και που ο George δεν παραδέχεται ποτέ, αλλά έχω μια πολύ, πολύ, πολύ έντονη ανάμνηση ότι ο George ήθελε τον Eminem για τον Max», σημείωσε.

Ο George Miller σχολίασε: «(Ο Eminem) είχε κάνει το “8 Mile” και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον – σκέφτηκα, έχει αυτή την ποιότητα. Είχαμε κάνει το πρώτο “Happy Feet” με την αείμνηστη Brittany Murphy και είχε συμμετάσχει στο “8 Mile”, οπότε τη ρώτησα πώς είναι ως ηθοποιός και αν αυτό θα ήταν κάτι πραγματικά ενδιαφέρον για εκείνον. Απάντησε χωρίς καμία επιφύλαξη ότι είναι ένα υπέροχο ταλέντο».

Αφού ο Sexton έκανε «ένα σωρό παρεμβάσεις για να βάλει ξανθά μαλλιά στον Max», ο Geroge Miller αποκαλύπτει ότι στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τον Eminem.

«Αν και αυτό είναι όλο, επειδή επρόκειτο να γυρίσουμε την ταινία στην Αυστραλία σε εκείνο το σημείο και εκείνος απλά δεν ήθελε να φύγει από την πατρίδα του. Νομίζω ότι είχε την εντύπωση ότι αν μπορούσε να το κάνει μακριά από την χώρα του, τότε θα ήταν έτοιμος να το κάνει», εξήγησε.

Ο Mark Sexton πρόσθεσε: «Είμαι κάπως χαρούμενος που δεν συνέβη αυτό. Ο Eminem, αλήθεια; Εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Και η φεμινιστική ιστορία πίσω από το “Mad Max: Fury Road” θα μπορούσε να είχε δεχτεί ένα μικρό πλήγμα αν έπαιζε τον ρόλο».