Οχτώ φορές στην κορυφή είναι αρκετές για να επιβεβαιώσουν ότι ο Eminem είναι ο καλύτερος ράπερ της γενιάς του.

Ο Eminem μόλις έγραψε ιστορία στο chart των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το «Revival» είναι το όγδοο διαδοχικά άλμπουμ του κορυφαίου ράπερ που κατακτά την πρώτη θέση στο «Billboard 200» και ποτέ ξανά στα χρονικά κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει κατορθώσει να βρεθεί στο Νο1 τόσες συνεχόμενες φορές.

Η «χρυσή» οχτάδα κορυφής του Eminem αποτελείται από τους εξής δίσκους, εκτός από το «Revival»: «The Marshall Mathers LP» (2013), «Recovery» (2009), «Relapse» (2009), «Curtain Call: The Hits» (2005), «Encore» (2004), «The Eminem Show» (2002) και «The Marshall Mathers LP» (2000).

Η μόνη δισκογραφική δουλειά του ράπερ από το Ντιτρόιτ που δεν έγινε μέλος αυτής της εκλεκτής ομάδας ήταν η πρώτη της επιτυχημένης διαδρομής του, το «The Slim Shady LP» (1999) που έφτασε ως τη δεύτερη θέση.

Το «Revival» ανέβηκε στην κορυφή του «Billboard 200» καταγράφοντας 267.000 πωλήσεις κατά την πρώτη εβδομάδα διάθεσης στην αμερικανική αγορά, με τις 197.000 εξ αυτών να είναι φυσικές.

Επιπροσθέτως, το καινούριο άλμπουμ του Eminem σημειώνει το τρίτο καλύτερο ντεμπούτο για το 2017 ανάμεσα στις hip – hop κυκλοφορίες, πίσω από το «DAMN.» του Kendrick Lamar (603.000 πωλήσεις) και το «More Life» του Drake (505.000).

Βέβαια, η επίδοση του «Revival» είναι σχεδόν τρεις φορές μικρότερη σε συγκρίση με εκείνη που σημείωσε ο προηγούμενος δίσκος του «Slim Shady», το «The Marshall Mathers LP 2» που έκανε ντεμπούτο στο Νο1 με πωλήσεις 792.000 αντιτύπων, το 2013.

Το Top 10 στο «Billboard 200» της εβδομάδας

1. Eminem – «Revival»

2. Taylor Swift – «Reputation»

3. G-Eazy – «The Beautiful & Damned»

4. Ed Sheeran – «÷»

5. Pentatonix – «A Pentatonix Christmas»

6. Jeezy – «Pressure»

7. Sam Smith – «The Thrill of It All»

8. Luke Bryan – «What Makes You Country»

9. Garth Brooks – «The Anthology: Part I, The First Five Years

10. Chris Stapleton – «From A Room: Volume 2»