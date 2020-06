Ο Eminem αποκαλύπτει ποιους θεωρεί τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών

Ο Eminem αποκάλυψε τη δική του λίστα με τους εμβληματικούς MCs για τους οποίους θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι ράπερ όλων των εποχών.

Ο Marshall Mathers συμμετείχε για πρώτη φορά στο διάλογο για την ανάδειξη των καλύτερων ράπερ όλων των εποχών με το τραγούδι του «’Till I Collapse» από το άλμπουμ «The Εminem Show» του 2002.

«Έχω μία λίστα: Reggie (Redman), Jay-Z, 2Pac και Biggie / André από τους OutKast, Jada, Kurupt, Nas και μετά εγώ», ανέφερε τότε στο κομμάτι.

Ο YouTuber NoLifeShaq άνοιξε ξανά τη συζήτηση και δημοσίευσε στο κανάλι του ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει ότι έστειλε προσωπικό μήνυμα σε 30 ράπερ και τους ρώτησε να εκφράσουν τη γνώμη τους στο ερώτημα ποιος πιστεύουν ότι είναι ο καλύτερος.

Ο Eminem επέλεξε να απαντήσει δημόσια στον NoLifeShaq μέσω Twitter, σχολιάζοντας ότι μεταξύ των καλύτερων ράπερ των εποχών είναι «χωρίς συγκεκριμένη σειρά» οι Lil Wayne, Tupac, Royce Da 5’9″, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, The Notorious B.I.G. και Kxng Crooked.

For me, in no particular order… Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook….

— Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020