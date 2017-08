Μία «απίστευτη» δισκογραφική συνύπαρξη, την τρίτη μεταξύ τους, φαίνεται ότι έχουν ετοιμάσει ο Eminem και η P!nk.

Ο Eminem και η P!nk σμίγουν ξανά.

Το δίδυμο του «Won’t Back Down» φέρεται να ενώνει δυνάμεις για άλλη μία φορά, σε μία καινούρια συνεργασία. Την είδηση μετέφερε ο Tony Travatto, υπεύθυνος προγραμματισμού της «iHeartMedia» στο Μίσιγκαν, στον παραγωγό της ραδιοφωνικής εκπομπής «Mojo in the Morning» του Ντιτρόιτ των Η.Π.Α.

«Λέει ότι υπάρχει ένα νέο τραγούδι του Eminem και της P!nk που θα κυκλοφορήσει, για το οποίο είπε είναι ότι απίστευτο», εξήγησε ο παρουσιαστής. «Είχε την ευκαιρία να είναι ένας από τους πρώτους που το άκουσαν και θα έρθει εδώ (στην εκπομπή) πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν μέρος του επερχόμενου άλμπουμ του «Slim Shady», που ακούγεται έντονα ότι θα γίνει πραγματικότητα το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, η P!nk ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η δική της δισκογραφική δουλειά, «Beautiful Trauma», θα διατεθεί στις 13 Οκτωβρίου. Το πρώτο single που ακούμε είναι το «What About Us».

Έπειτα από το rap – rock «Won’t Back Down» για το δίσκο «Recovery» του ράπερ, το 2010, η P!nk είχε μιλήσει για τη χημεία τους στο στούντιο: «Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο ποιητικούς, γενναίους, και ξεκαρδιστικούς ανθρώπους που έχει δει ποτέ αυτός ο κλάδος. Πάντα φοβόμουν ότι θα με έβαζε ως στόχο (στους στίχους του), αλλά ήταν πάντα καλός μαζί μου και τελικά με προσέγγισε για να είμαι στο άλμπουμ, οπότε έπρεπε να έχω κάνει κάτι σωστό.»

Ο Eminem επαίνεσε παρομοίως τη superstar της pop: «Σεβόμουν πάντα κάνει. Όταν κάναμε το κομμάτι, την άκουσα σε αυτό και ήξερα φωνητικά ότι θα τα “έσπαγε”», είχε πει.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2012, οι δύο καλλιτέχνες επανασυνδέθηκαν στο «Here Comes The Weekend» για τον προηγούμενο δίσκο της P!nk με τίτλο «The Truth About Love».

Η 39χρονη τραγουδίστρια που θα βραβευθεί με το περίβλεπτο «Video Vanguard Award» στα MTV Video Music Awards 2017, προϊδέαζε μία τρίτη σύμπραξη με τον Eminem από εκείνη την εποχή: «Νομίζω ότι έχουμε ένα άλλο τραγούδι στο μέλλον μας που θα είναι αστείο και θα λέει άσχημα πράγματα», είχε σχολιάσει.