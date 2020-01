Eminem: Το άλμπουμ «Music To Be Murdered By» διευρύνει ένα ιστορικό ρεκόρ

Συνέχεια σε μία ανεπανάληπτη επίδοση δίνει το νέο άλμπουμ «Music To Be Murdered By» του Eminem.

Ο Eminem επεκτείνει το ιστορικό ρεκόρ που έχει σημειώσει στο chart των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο εμβληματικός ράπερ προτίμησε να αιφνιδιάσει για ακόμα μία φορά, ακολουθώντας τα βήματα του «Kamikaze». Η νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Music To Be Murdered By» κυκλοφόρησε απροειδοποίητα στις 17 Ιανουαρίου από τις Aftermath Entertainment, Shady Records και Interscope Records / Universal Music για να συζητηθεί έντονα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Music, το «Music To Be Murdered By» κατέγραψε αθροιστικά πωλήσεις ισοδύναμες των 279.000 άλμπουμ κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του στην αμερικανική αγορά. Από το συνολικό αριθμό, 115.000 είναι οι καθαρές πωλήσεις του άλμπουμ.

Το «Music To Be Murdered By» είναι το δέκατο διαδοχικό άλμπουμ του Marshall Mathers που κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard 200 και στο επίσημο Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κανένας άλλος καλλιτέχνης στην ιστορία των δύο χωρών δεν έχει κατορθώσει να κυριαρχήσει δέκα συνεχόμενες φορές στην κορυφή των τοπικών charts.

Η «χρυσή» δεκάδα του Eminem αποτελείται από τα άλμπουμ «Music To Be Murdered By» (2020), «Kamikaze» (2018), «Revival» (2017), «The Marshall Mathers LP» (2013), «Recovery» (2009), «Relapse» (2009), «Curtain Call: The Hits» (2005), «Encore» (2004), «The Eminem Show» (2002) και «The Marshall Mathers LP» (2000).

Η μόνη δισκογραφική δουλειά του 47χρονου ράπερ που δεν είναι μέλος αυτής της εκλεκτής ομάδας είναι η πρώτη της επιτυχημένης διαδρομής του, το «The Slim Shady LP» (1999) που έφτασε ως τη δεύτερη θέση της Αμερικής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παράλληλα με το άλμπουμ «Music To Be Murdered By», στο Νο. 1 του βρετανικού Singles Chart βρίσκεται το τραγούδι «Godzilla» του Em, στο οποίο συμμετείχε ο εκλιπών Juice WRLD.

Ο Eminem είναι κάτοχος του ρεκόρ για τα περισσότερα διαδοχικά άλμπουμ που έχουν κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1, ωστόσο κατατάσσεται έκτος στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν κυριαρχήσει στην κορυφή των ΗΠΑ.

Οι Beatles προηγούνται με 19 άλμπουμ και ακολουθούν οι JAY-Z (14), Bruce Springsteen (11), Barbra Streisand (11) και ο Elvis Presley με τον Eminem (10).