Ο Eminem θα αφήσει ξανά το στίγμα των αιχμηρών ριμών του.

Ο ερχόμενος Νοέμβριος προβλέπεται ιδιαίτερα θερμός στο διεθνές μουσικό τοπίο. Κάθε εβδομάδα κατά τις πρώτες εβδομάδες του μήνα αναμένεται από μία πολυαναμενόμενη κυκλοφορία άλμπουμ και είναι αρκετά πιθανό να συμπληρώσει το σκηνικό ο Eminem.

Τέσσερα έτη μετά τον προηγούμενο δίσκο του, «The Marshall Mathers» με πάνω από 7,5 εκατομμύρια πωλήσεις αντιτύπων παγκοσμίως, ο κορυφαίος ράπερ της τελευταίας εικοσαετίας και ένας από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες στη νέα χιλιετία, ετοιμάζεται να στρέψει πάλι τους προβολείς επάνω του.

Η μεγάλη επάνοδος του Eminem στη δράση φημολογούνταν έντονα το τελευταίο διάστημα, ενώ το όνομά του είχε εμπλακεί και σε θεωρίες για ένα ντουέτο με την P!nk.

Η επανασύνδεση των δύο καλλιτεχνών για τρίτη φορά στις επιτυχημένες πορείες τους επιβεβαιώθηκε πρόσφατα. Ο 45χρονος Αμερικανός θα συνδράμει σε ένα από τα τραγούδια της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς της P!nk, «Beautiful Trauma», που κυκλοφορεί στις 13 Οκτωβρίου. Το ντουέτο τους τιτλοφορείται «Revenge».

Πότε θα ακούσουμε τον Eminem σε δικό του νέο υλικό;

Το όγδοο άλμπουμ του «Slim Shady» με την ετικέτα μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας εικάζεται ότι θα γίνει πραγματικότητα εντός του Νοεμβρίου. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Hits Daily Double», η οποία φημίζεται για την αξιοπιστία της σε πληροφορίες του είδους.

Ο δίσκος του Eminem φέρεται να έπεται ημερολογιακά εκείνων του Sam Smith και της Taylor Swift. Το «The Thrill Of It All» του Βρετανού τραγουδιστή κυκλοφορεί στις 3 Νοεμβρίου, το «reputation» της 27χρονης pop star θα είναι διαθέσιμο από τις 10 Νοεμβρίου, ενώ το άτιτλο προς το παρόν εγχείρημα του -κατά κόσμον- Marshall Mathers πιθανολογείται ότι θα αποκαλυφθεί στις 13 Νοεμβρίου.

Συγχρόνως, ο Eminem διατελεί παραγωγός στην επερχόμενη σατιρική battle-rap ταινία με τίτλο «Bodied» με τη σκηνοθεσία του Joseph Kahn («Look What You Made Me Do», «Bad Blood» κ.ά.).

