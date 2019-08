O Eminem έλυσε τη σιωπή του και δημοσίευσε στο Twitter ένα αινιγματικό μήνυμα που προξένησε απορίες στο κοινό του.

«Ο κόσμος νομίζει ότι χρειάζεται αυτό το πρόβλημα μέχρι να το αποκτήσει», έγραψε ο κορυφαίος ράπερ.

Διάφοροι θαυμαστές του υποθέτουν ότι ο Marhsall Mathers προετοιμάζει το έδαφος για την κυκλοφορία ενός diss track που θα απευθύνεται στον ράπερ και παραγωγό Lord Jamar.

Το μέλος των Brand Nubian ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «οι μαύροι δεν ακούν Eminem» και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

«Δεν ακούμε Εminem. Δεν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και βάζουμε Εminem. Δεν τον ακούμε καθώς πηγαίνουμε στο club. Δεν βάζουμε τη μουσική του στο club», είπε ο Lord Jamar.

Η αντίδραση του Royce Da 5’9», που τυγχάνει φίλος και συνεργάτης του «Slim Shady», ήταν άμεση μετά την προβολή της συνέντευξης.

«Lord Jamar, είσαι ένας θρυλικός ράπερ. Είσαι μέλος ενός θρυλικού rap group. Είναι σαν να κάθεσαι στον καναπέ, να κάθεσαι σε αυτήν την καρέκλα και να συγκεντρώνεις προβολές επειδή έχεις να πεις όλες αυτές τις αμφιλεγόμενες βλακείες για ένα μόνο άτομο που φεύγει με μία επιτυχία και εσύ φεύγεις ζητώντας την προσοχή», σημείωσε ο Royce Da 5’9».

Μολονότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τον παραλήπτη και τη σημασία του μυστηριώδους μηνύματος του Eminem, το γεγονός ότι ο ράπερ από το Ντιτρόιτ δεν είναι ενεργός χρήστης των κοινωνικών δικτύων σε συνδυασμό με την περίοδο όπου αναρτήθηκε, κίνησε πολλές υποψίες ότι στρέφεται κατά του Lord Jamar.

Το ερώτημα είναι εάν θα πυροδοτήσει κάποια «βόμβα» το επόμενο διάστημα.

People think they want this problem 'til they get it.

— Marshall Mathers (@Eminem) August 28, 2019