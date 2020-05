Eminem και Lil Wayne παραδέχονται ότι κάνουν αναζήτηση των στίχων τους στο Google

Την ίδια μέθοδο ανακάλυψαν ότι χρησιμοποιούν ο Eminem και ο Lil Wayne.

Ο Eminem και ο Lil Wayne παραδέχθηκαν ότι κάνουν αναζήτηση των στίχων των τραγουδιών τους στο Google για να αποφύγουν την επανάληψή τους σε νέο υλικό.

Ο Wayne πήρε συνέντευξη από τον Eminem στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής του «Young Money Radio» στο Apple Music και οι δύο ράπερ ανακάλυψαν ότι ακολουθούν την ίδια μέθοδο.

«Πραγματικά ψάχνω στο Google τους στίχους μου για να βεβαιωθώ ότι δεν γράφω τα ίδια πράγματα», είπε ο Lil Wayne.

O Eminem απάντησε: «Ορκίζομαι, το κάνω και εγώ. Το κάνω τα πέντε τελευταία χρόνια».

Οι δύο ράπερ ξεκίνησαν τη μουσική τους καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Ο Lil Wayne έχει 13 άλμπουμ στο ενεργητικό του, με τελευταίο το «Funeral» που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. Ο Eminem κυκλοφόρησε απροειδοποίητα το ενδέκατο άλμπουμ του, με τίτλο «Music To Be Murdered By», τον Ιανουάριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Eminem προσφέρει για καλό σκοπό ένα σπάνιο ζευγάρι sneakers Air Jordan

Ο Eminem είπε ότι ετοιμάζει νέα μουσική την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού: «Γράφω και ηχογραφώ λίγο, όχι τόσο πολύ όσο σε κανονικές συνθήκες, αλλά είναι όλα καλά», ανέφερε.

Ο 47χρονος καλλιτέχνης ανακοίνωσε στη διάρκεια της εκπομπής ότι θα κάνει δωρεά 250.000 δολαρίων στο ίδρυμα Marshall Mathers Foundation που έχει δημιουργήσει ο ίδιος.

Η οργάνωση στηρίζει μη προνομιούχους νέους στη γενέτειρά του ράπερ, το Ντιτρόιτ και τώρα με δράσεις βοηθά τους κατοίκους της πόλης εν μέσω της πανδημίας.

Σε άλλη συνέντευξή του ο Eminem τόνισε ότι ήταν σε καραντίνα όλα αυτά τα χρόνια λόγω της φήμης του. «Η φήμη όλα αυτά τα χρόνια με οδήγησε σε καραντίνα», είπε στη διάρκεια της ραδιοφωνικής συνέντευξης.