Ο Eminem συνεργάζεται με τους Skylar Grey, Polo G και Mozzy στο single «Last One Standing» για την ταινία «Venom 2»

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στην ταινία «Venom 2».

Μετά από πολλές φήμες και μεγάλη αναμονή, ο Eminem συνεργάζεται με τη Skylar Grey, τον Polo G και τον Mozzy στο νέο single «Last One Standing».

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της νέας ταινίας «Venom: Let There Be Carnage», που βασίζεται στον χαρακτήρα Venom της Marvel από το σύμπαν του Spider-Man.

Ο Eminen στην πρώτη ταινία «Venom» το 2018 με το ομότιτλο τραγούδι από το επιτυχημένο άλμπουμ του «Kamikaze».

Το «Last One Standing», το οποίο κυκλοφορεί από τις Shady Records / Interscope Records / Universal Music, αποτελεί μόλις το δεύτερο single του Eminem για τη φετινή χρονιά. Προηγήθηκε τον Μάιο ένα remix του τραγουδιού «Killer», από το άλμπουμ – έκπληξη «Music To Be Murdered By – Side B» του 2020, στο οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με τους Αμερικανούς rappers Jack Harlow και Cordae.

Αυτή τη φορά ενώνει τις δυνάμεις του με την τακτική συνεργάτιδά του, την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Skylar Grey («Love The Way You Lie», «Walk On Water»), τον ανερχόμενο σταρ Polo G και τον έμπειρο Mozzy.

Στο κινηματογραφικό τραγούδι «Last One Standing», του οποίου ηγείται η Skylar Grey, ο Eminem αναφέρεται στους αγώνες που έχει δώσει στην καριέρα του για να σημειώσει επιτυχία.

«Από τότε που έβγαλα το EP (σ.σ. το “Straight From The Lab”) μέχρι το απόγειο του 2003 / Δεν είδατε τον αγώνα για να καταφέρω να φύγω από το Ντιτρόιτ, επειδή το έκανα με κάποιο τρόπο φαίνεται κάπως εύκολο», σημειώνει.

Στην ταινία «Venom: Let There Be Carnage», γνωστή επίσης ως «Venom 2», πρωταγωνιστεί ο Tom Hardy στον ομώνυμο ρόλο, ο οποίος έγραψε επίσης το σενάριο μαζί με τον Kelly Marcel.

Συμμετέχουν επίσης ο Woody Harreslon, η Michelle Williams και η Noamie Harris, μεταξύ άλλων, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Andy Serkis.

Το «Venom: Let There Be Carnage» κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από τις 21 Οκτωβρίου.