Ο Eminem παρουσιάζει ένα freestyle διάρκειας 11 λεπτών που έχει τίτλο «Kick Off» και εξαπολύει ξανά τα βέλη του.

Αφορμή για την κίνηση αυτή έδωσε η νέα ταινία «Bodied», που προβλήθηκε περιορισμένα στους κινηματογράφους και φιλοξενείται στο YouTube Red, την παραγωγή της οποίας έχει αναλάβει ο 45χρονος ράπερ.

Πρωταγωνιστής του έργου είναι ο «Adam» (Calum Worthy), ένας πτυχιακός φοιτητής που γνωρίζει επιτυχία ως ράπερ όταν το ενδιαφέρον του για το battle rap γίνεται το θέμα της διατριβής τους και τελικά μετατρέπεται σε εμμονή.

Τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο Joseph Kahn, γνωστότερος κυρίως για τη συνεργασία του με την Taylor Swift, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει επίσης το video clip για το «Love The Way You Lie» (feat. Rihanna) και άλλα τραγούδια του Eminem.

The release of BODIED has me feeling nostalgic about battle rap so I headed down to my old stomping grounds, Hit the link for 10+ minutes of it 🔊 “Kick Off" (Freestyle) – https://t.co/gR49ti7sVI pic.twitter.com/GzSmYlmaaW

— Marshall Mathers (@Eminem) December 1, 2018