Eminem: Το music video για το νέο single «GNAT»

Ο Eminem έρχεται αντιμέτωπος με ένα σμήνος από νυχτερίδες.

Στην πραγματικότητα του κορονοϊού κινείται το music video του Eminem για το «GNAT».

Το «GNAT» είναι ένα από τα 16 νέα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο άλμπουμ – έκπληξη του Eminem για το 2020, το «Music To Be Murdered By – Side B» που κυκλοφόρησε απροειδοποίητα στις 18 Δεκεμβρίου.

Το «GNAT» καλύπτει μια ευρεία σειρά θεμάτων από την επικαιρότητα, όπως η πανδημία του COVID-19 και ο τρόπος διακυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, αλλά και θέματα από την προσωπική ζωή του Eminem όπως ο παλαιότερος εθισμός του στο Βάλιουμ.

Επίσης συγκρίνει τις μπάρες του με τον COVID-19 και τις χαρακτηρίζει το ίδιο μεταδοτικές με τη νόσο.

Στο music video για το «GNAT», το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο Cole Bennett του Lyrical Lemonade, ο Eminem μένει πιστός στην περσόνα που έχει αναπτύξει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του και ξέρει πώς να προκαλεί χάος.

Ο 48χρονος ράπερ έρχεται αντιμέτωπος με ένα σμήνος από υπερμεγέθεις νυχτερίδες φορώντας ολόσωμη φόρμα προστασίας, πυροβολεί έναν άντρα και εμφανίζεται με νοσοκομειακή ρόμπα και φουσκάλες στο πρόσωπό του ενώ παρακολουθεί μια ανανεωμένη εκδοχή του θρυλικού video «The Real Slim Shady».

Το video του «GNAT» ρίχνει αυλαία με τον Em να δαγκώνει το κεφάλι μιας νυχτερίδας.