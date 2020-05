Eminem: Γιορτάζει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του «The Marshall Mathers LP»

Με έναν πρωτότυπο τρόπο θα γιορτάσει ο Eminem τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ του, του περίφημου «The Marshall Mathers LP».

Ο ράπερ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι θα γιορτάσει την επέτειο διοργανώνοντας την Τετάρτη 27 Μαΐου ένα διαδικτυακό πάρτι ακρόασης του άλμπουμ.

Ο Eminem προσκάλεσε επίσης τους θαυμαστές του να τους στείλουν γραπτά μηνύματα στο νέο τηλεφωνικό αριθμό που απέκτησε μέσω της πλατφόρμας Community.

«Αγαπητέ Stan (σ.σ. φανατικέ θαυμαστή), ήθελα να σου γράψω νωρίτερα, αλλά ήμουν απασχολημένος», γράφει ο 47χρονος καλλιτέχνης, αναφερόμενος στο τραγούδι του «Stan» του 2002 που δημιούργησε την ομώνυμη ορολογία.

«Στείλε μου μήνυμα, θα σου απαντήσω», σημείωσε.

"Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy" text me, ill hit you back – ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb

— Marshall Mathers (@Eminem) May 25, 2020