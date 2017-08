Ο Eminem είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ράπερ όλων των εποχών, αλλά στο ξεκίνημά του ήταν ταπεινός, κινούταν στα battle raps του Ντιτρόιτ.

Αφήνοντας κάποια δραματοποίηση στην άκρη, αυτό ήταν που πραγματευόταν το «8 Mile». Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε, η ταινία βγήκε το 2002, οπότε εάν σκεφτόσασταν ότι η Eminem έχει καθυστερήσει την επόμενη ταινία hip-hop, μην ανησυχείτε άλλο: Είναι ένας παραγωγός στην επερχόμενη σατιρική battle-rap ταινία με τίτλο «Bodied».

Το φιλμ είναι σε σκηνοθεσία του Joseph Kahn, ο οποίος είναι γνωστός για τα μουσικά βίντεο που έχει επιμεληθεί για πολλούς καλλιτέχνες, από τον Dr. Dre στους U2 και στην Taylor Swift (καθώς και μερικά βίντεο για τον Eminem). Με βάση το trailer, στο τέλος, η ταινία ασχολείται με το ευαίσθητο θέμα της «ράτσας» στο hip-hop μέσα από το φακό ενός λευκού νέου 20-κάτι χρονών που προσπαθεί να εισέλθουν στον κόσμο της rap: «Ένας προοδευτικός πτυχιούχος φοιτητής βρίσκει επιτυχία και γεμίζει οργή όταν το ενδιαφέρον του για το battle rap ως θέμα διατριβής γίνεται ανταγωνιστική εμμονή.»

Φαίνεται ότι είναι δύσκολο έδαφος για να περιηγηθεί ο θεατής, αλλά τουλάχιστον ο Joseph Kahn έχει ιστορικά δείξει ότι είναι πολύ ανοιχτός στο να μιλάει για θέματα όπως αυτό του έργου.

Τα καλά νέα είναι ότι φαίνεται ότι η ταινία κάνει μια προσπάθεια να παραμείνει αληθινή επάνω στη σκηνή που προσπαθεί να απεικονίσει. Εκτός από ένα cast που περιλαμβάνει τους Anthony Michael Hall, Debra Wilson, Charlamagne tha God, Alter Perez, Rory Uphold, Jackie Long, Callum Worthy και Shoniqua Shanda, battle rappers όπως οι Loaded Lux, Dizaster, Dumbfoundead και Hollow Da Don συμμετέχουν και αυτοί.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

