Ο Eminem πήρε τη θέση που του ανήκει στο Rock And Roll Hall Of Fame.

Ο Eminem εντάχθηκε στο Rock And Roll Hall Of Fame το βράδυ του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου και έκανε μία live εμφάνιση στη σκηνή της τελετής, που έλαβε χώρα στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες, μαζί με τον Ed Sheeran και τον Steven Tyler των Aerosmith.

Εκτός από τον Eminem, στο Rock And Roll Hall Of Fame εντάχθηκαν με την κλάση του 2022 οι Carly Simon, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Eurythmics και Pat Benatar, ενώ το Βραβείο Μουσικής Αριστείας απονεμήθηκε στους Judas Priest.

Και ενώ ελάχιστα ήταν γνωστά για όσα θα έκανε ο Eminem για να γιορτάσει την ένταξή του στο Rock And Roll Hall Of Fame, όπως είναι αναμενόμενο από τον συγκρατημένο ράπερ, οι εκπλήξεις έκαναν την εμφάνισή του στην τελετή ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης του Dr. Dre είχε τη χαρά να προλογίσει τον Eminem και θυμήθηκε την πρώτη φορά που του τηλεφώνησε ο Jimmy Iovine, συνιδρυτής της Interscope Records, για να τον ενημερώσει ότι ο Eminem ήταν λευκός.

«Αυτό με στράβωσε τελείως», είπε ο Dr. Dre γελώντας.

Στη συνέχεια διηγήθηκε ότι σχεδόν όλοι προσπάθησαν να τον αποθαρρύνουν ώστε να μην συνεργαστεί με τον άγνωστο τότε ράπερ, λέγοντας ότι κανείς δεν πίστευε ή δεν έβλεπε το όραμά του.

«Ήξερα ότι τα χαρίσματά του ήταν αναμφισβήτητα. Ο καθένας από εμάς ήταν αυτό που χρειαζόταν ο άλλος – και ήμουν πρόθυμος να στοιχηματίσω ολόκληρη την καριέρα μου σε αυτό», τόνισε για τον Eminem.

Όπως είπε ο Dr. Dre, ο Eminem «έφερε το hip-hop στον μέσο Αμερικανό».

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους και διάσημους ράπερ στη μουσική, όπως αποδεικνύεται από το αφιέρωμα του Rock And Roll Hall Of Fame που περιλάμβανε βίντεο από την Adele, τον Elton John, τη Rihanna και άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι εξυμνούσαν τις απαράμιλλες ικανότητές του.

Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του, ο Eminem υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην τελετή, πρώτον επειδή είναι ράπερ και «αυτό είναι το Rock and Roll Hall of Fame» και δεύτερον επειδή παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια σειρά από άλλους ράπερ που τον επηρέασαν όλα αυτά τα χρόνια, όπως οι Tupac, The Notorious B.I.G., De La Soul, Cypress Hill, Ice Cube, LL Cool J και Snoop Dogg.

«Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που ελπίζω να εξεταστούν στο μέλλον για ένταξη, γιατί χωρίς αυτούς, πολλοί από εμάς δεν θα ήμασταν εδώ. Υποτίθεται ότι αυτή η ένταξη είναι για εμένα, να μιλάω για τον εαυτό μου και άλλες αηδίες, αλλά αφήστε το αυτό», είπε.

«Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς. Είχα εγκαταλείψει το λύκειο και έχω σπουδάσει hip-hop και αυτοί ήταν οι δάσκαλοί μου. Είναι τόσο η δική τους βραδιά, όσο και η δική μου», πρόσθεσε.

Υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να συνεχιστεί η βραδιά και αυτός ήταν μια δυνατή εμφάνιση.

Για να το γιορτάσει την ένταξή του στο Rock And Roll Hall Of Fame, ο Eminem ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει έξι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ξεκινώντας με το «My Name Is» και το «Rap God».

Στη συνέχεια, συνάντησε τον Steven Tyler για το «Sing For The Moment», το οποίο χρησιμοποιεί samples από το «Dream On» των Aerosmith, προτού τον συνοδεύσει ο Ed Sheeran για να τραγουδήσει τα μέρη της Dido στο «Stan».

Ο Eminem ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με το «Forever» και το «Not Afraid».

Η τελετή του Rock And Roll Hall Of Fame 2022 θα μεταδοθεί για το αμερικανικό κοινό από το HBO στις 19 Νοεμβρίου και από την ίδια ημερομηνία θα είναι επίσης διαθέσιμη στο HBO Max.