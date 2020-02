Ο Eminem εμφανίστηκε ξαφνικά στα Όσκαρ 2020 και τραγούδησε το «Lose Yourself»

Ο Eminem θα πρέπει δικαιωματικά να θεωρείται ο άνθρωπος των εκπλήξεων.

Αφού κυκλοφόρησε εντελώς απροειδοποίητα τα δύο τελευταία άλμπουμ του, το «Kamikaze» το καλοκαίρι του 2018 και το «Music To Be Murdered By» τον περασμένο Ιανουάριο, ο κορυφαίος ράπερ «χτύπησε» ξανά όταν δεν το περίμενε κανείς.

Αυτή τη φορά δεν επιφύλασσε κάποια κυκλοφορία. Ο Eminem εμφανίστηκε στην 92η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και ξάφνιασε τους εκπροσώπους του Χόλιγουντ.

Ο Slim Shady τραγούδησε ζωντανά το θρυλικό κομμάτι «Lose Yourself» από την ταινία «8 Mile» του 2002 με το οποίο απέσπασε το 2003 το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Η παραγωγή το φετινών Όσκαρ κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσει μυστική την εμφάνιση του Eminem μέχρι την τελευταία στιγμή.

Θυμίζουμε ότι το «Lose Yourself» είχε σταθεί αφορμή για τη διαφωνία του ράπερ με την Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου.

Παρότι το τραγούδι κέρδισε το βραβείο το 2003, οι παραγωγοί δεν επέτρεψαν τότε στον Eminem να τραγουδήσει ζωντανά στη σκηνή της διοργάνωσης την πλήρη εκδοχή του «Lose Yourself», χωρίς καμία λογοκρισία.

Τελικά εισέπραξαν την άρνηση του καλλιτέχνη ο οποίος δεν έδωσε το παρών σε εκείνη την τελετή απονομής.

17 χρόνια αργότερα, ο Eminem ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ και τραγούδησε το «Lose Yourself» χωρίς λογοκρισία. Μόνο για τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της βραδιάς είχε προβλεφθεί να αντικατασταθούν με σιωπή τα σημεία του τραγουδιού με βωμολοχίες.

Έντονα σχολιάστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα οι αντιδράσεις των παρευρισκόμενων στο Dolby Theatre, οι οποίοι προσπαθούσαν αμήχανα να ακολουθήσουν το ρυθμό του τραγουδιού.

Βέβαια όταν ολοκληρώθηκε η εκρηκτική εμφάνιση, το κοινό σηκώθηκε αυθόρμητα όρθιο και άρχισε να χειροκροτεί τον 47χρονο καλλιτέχνη.

Clowns on Twitter are posting reaction pictures of people apparently being "confused" about Eminem performing at the #Oscars. That's not what happened though. They was loving it. Only legends get this level of respect: pic.twitter.com/GOkn5R3DZg

— Joaquin Phoenix's Oscar (@LDR_______) February 10, 2020