Ο Eminem έδωσε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει ένα NFT του «Bored Ape» που του μοιάζει

Ο Eminem φέρεται να ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για ένα αποκτήσει ένα NFT της σειράς «Bored Ape» που του μοιάζει.

Το «Bored Ape Yacht Club» είναι μια συλλογή από 10.000 NFTs, καθένα από τα οποία απεικονίζει έναν πίθηκο με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες συλλογές NFT στον κόσμο.

Το έργο τέχνης, το οποίο αποτελεί πλέον την εικόνα προφίλ του επίσημου λογαριασμού του ράπερ στο Twitter, ανήκε στον GeeGazza, ο οποίος έγραψε στο Twitter το Σάββατο 1 Ιανουαρίου ότι πούλησε το NFT στον ίδιο τον Eminem.

Το Hypebeast αναφέρει ότι ο Eminem αγόρασε το NFT του «Bored Ape» που δημιουργήθηκε για να του μοιάζει και ονομάζεται «EminApe» έναντι 123,45 Ethereum.

Αν και δεν είναι σαφές ποια ακριβώς ώρα ο Eminem αγόρασε το NFT, κάτι που έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην αξία της αγοράς, ένα ETH αντιστοιχούσε εκείνη την ημέρα σε περίπου 3.713,85 δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap, το οποίο σημαίνει ότι το ποσό των 123,45 ETH έναντι του οποίου πωλήθηκε το NFT αντιστοιχούσε σε περίπου 458.474,78 δολάρια εκείνη τη στιγμή.

Το «EminApe» απεικονίζει έναν πίθηκο με λευκή γούνα, ένα χαμηλό γκρι καπέλο, ένα χρυσό σακάκι και ασορτί αλυσίδες.

Ο GeeGazza, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε και πούλησε το NFT, ανάρτησε το σκίτσο στο Twitter στις αρχές Νοεμβρίου του 2021 και έγραψε: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Eminem προορίζεται να αγοράσει το “Bored Ape” μου μία ημέρα».

Μετά την πώληση, έγραψε στο Twitter: «Ζω σε μια προσομοίωση. Σε ευχαριστώ Eminem που αγόρασες τον πίθηκο μου και έγινες μέλος της λέσχης! Τρέλα. Άσε με να γράψω έναν στίχο στο επόμενο single σου».

Το «EminApe» ένα από τα 15 NFT που έχει αγοράσει ο Eminem στο OpenSea, το κορυφαίο marketplace για NFT, με το όνομα «Shady Holdings».

I’m living in a simulation.

Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!

Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD

— GeeGazza  (@Gee__Gazza) December 31, 2021