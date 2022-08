Ο Eminem κρατούσε φυλαγμένο στο αρχείο του το music video του «Crack A Bottle» για 13 χρόνια.

Ο Eminem έδωσε επιτέλους στη δημοσιότητα το μουσικό βίντεο για την επιτυχία του «Crack A Bottle», με τη συμμετοχή του Dr. Dre και του 50 Cent, που κυκλοφόρησε το 2009.

Το «Crack A Bottle» ήταν το lead single του άλμπουμ «Relapse» του Eminem. Το «Crack A Bottle» ανέβηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100 εκείνη τη χρονιά και στη συνέχεια ακολούθησε τα βήματά του και το «Relapse», κυριαρχώντας στο Νο. 1 του Billboard 200.

Το τραγούδι χάρισε επίσης το 2010 στον Eminem, στον Dr. Dre και στον 50 Cent το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Rap Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Το μουσικό βίντεο για το «Crack A Bottle» δημοσιεύθηκε στο YouTube σε ποιότητα 480p, χωρίς να έχει αναβαθμιστεί η εικόνα του σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας.

Το «Crack A Bottle» ξεκινάει με μια άστεγη γυναίκα που κρατάει ένα μπουκάλι αλκοόλ το οποίο τελικά ανοίγει και αποκαλύπτει έναν δυσοίωνο κόσμο.

Αμέσως μετά, εμφανίζεται ένας άνδρας που γράφει στους τοίχους και τα βλέπει όλα διπλά, ενώ ένας άλλος άνδρας είναι δεμένος σε μια καρέκλα. Κατά τη διάρκεια του βίντεο παρακολουθούμε επίσης άλλους ανθρώπους να κάνουν τατουάζ σε μία αίθουσα γεμάτη καπνούς και αποσπάσματα από ακολασίες.

Ο Eminem, ο Dr. Dre και ο 50 Cent δεν εμφανίζονται στο music video για το «Crack A Bottle».

Τον προηγούμενο Φεβρουάριο, ο Eminem και ο 50 Cent εμφανίστηκαν μαζί με τον Snoop Dogg, τη Mary J. Blige και τον Kendrick Lamar στο πλευρό του Dr. Dre στο ημίχρονο του φετινού Super Bowl.

Οι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις θαυμαστές ίσως έχουν δει το βίντεο για το «Crack A Bottle» στο παρελθόν. Αν και δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα, είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο τον Ιούνιο του 2009.

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου, ο Eminem θα κυκλοφορήσει τη νέα best of συλλογή «Curtain Call 2», που θα περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές του κορυφαίου ράπερ από το «Relapse» και μετά, καθώς και επιλογές από side-projects, guest εμφανίσεις και soundtracks ταινιών.

Το «Curtain Call 2» θα περιέχει επίσης δύο ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «From the D 2 the LBC» σε συνεργασία με τον Snoop Dogg, που έχει ήδη κυκλοφορήσει.