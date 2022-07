Ο Eminem ανακοινώνει την best-of συλλογή «Curtain Call 2»

Η νέα συλλογή του Eminem θα περιέχει τρία καινούργια τραγούδια.

Ο θρύλος της rap Eminem ανακοινώνει ότι η δεύτερη συλλογή του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, με τίτλο «Curtain Call 2», θα κυκλοφορήσει από τις Shady Records / Aftermath Entertainment / Interscope Records στις 5 Αυγούστου.

Πρόσφατα ο Eminem κυκλοφόρησε το «From the D 2 the LBC», ένα επικό νέο single με τη συμμετοχή του επίσης εμβληματικού Snoop Dogg. Το τραγούδι και το συνοδευτικό music video σε σκηνοθεσία του James Larese έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα στις 23 Ιουνίου στο Ape Fest, την εκδήλωση των NFTs Bored Ape στο NFT.NYC.

Το «From the D 2 the LBC» είναι το πρώτο single από το «Curtain Call 2», μια συλλογή που αποτελείται από τις επιτυχίες του αμίμητου MC του Ντιτρόιτ μετά την κυκλοφορία της ανθολογίας «Curtain Call: The Hits» το 2005.

Το «Curtain Call 2» θα περιλαμβάνει τραγούδια από όλες τις δουλειές του Eminem από το «Relapse» (2009) και μετά, συμπεριλαμβανομένων των side-projects, guest συμμετοχών, τραγουδιών για soundtrack ταινιών και φυσικά επιλογές από τα σόλο άλμπουμ του.

Εκτός από τη στάνταρ έκδοση, το «Curtain Call 2» θα κυκλοφορήσει σε ένα box set περιορισμένης έκδοσης και σε περιορισμένο αριθμό υπογεγραμμένων βινυλίων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω του Eminem.com.

Η συνεργασία με τον Snoop Dogg ακολούθησε για τον Eminem την κυκλοφορία του «The King & I», ένα τραγούδι με τη συμμετοχή του CeeLo Green για soundtrack της ταινίας «Elvis» του Baz Luhrmann για τον Elvis Presley και το οποίο θα περιλαμβάνεται και στο «Curtain Call 2».

Εκτός από τα δύο παραπάνω τραγούδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, στη συλλογή θα υπάρχει ένα ακόμη ακυκλοφόρητο τραγούδι, το οποίο θα αποκαλυφθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Γνωστός για το καυστικό ύφος του, τα γρήγορα flows και τους αστείρευτα προσωπικούς στίχους του, ο Eminem συνεχίζει να δεσπόζει τόσο στο hip-hop όσο και στην pop κουλτούρα, ενώ αυτό το φθινόπωρο αναμένεται να ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame.

Από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «The Slim Shady LP» το 1999, μέχρι σήμερα, ο Eminem έχει αναδειχθεί στον καλλιτέχνη της rap σκηνής με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία.

Τον προηγούμενο Μάρτιο, ανακοινώθηκε ότι ο Eminem έγινε ο καλλιτέχνης με τις υψηλότερες καταγεγραμμένες πωλήσεις singles στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας καταγράψει καθ’ όλη τη διάρκεια της ένδοξης καριέρας του επίσημες πωλήσεις singles των 166 εκατομμυρίων, ενώ έχει στο ενεργητικό του έξι κυκλοφορίες που έχουν γίνει διαμαντένιες στις ΗΠΑ.