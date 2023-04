Eminem: Όλα τα άλμπουμ του στο Spotify διαθέτουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams το καθένα

Ο Eminem κατέρριψε το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Ο Eminem είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά rappers όλων των εποχών και αυτή η επιτυχία συνεχίζεται και στην εποχή του streaming.

Το άλμπουμ του «The Slim Shady LP» που κυκλοφόρησε το 1999 έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify και χάρισε ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ στον ράπερ.

Ο Eminem είναι πλέον ο πρώτος καλλιτέχνης που διαθέτει 11 άλμπουμ με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify το καθένα.

Το «The Slim Shady LP» να ακολουθεί τα βήματα των άλμπουμ «The Marshall Mathers LP» του 2000, «Recovery» του 2010, «Kamikaze» του 2018 και «Music To Be Murdered By» του 2020 που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο streams το προηγούμενο διάστημα.

Η μόνη δισκογραφική δουλειά του Eminem που δεν έχει σημειώσει το συγκεκριμένο ορόσημο είναι το πρώτο άλμπουμ του, το «Infinite» του 1996, το οποίο κυκλοφόρησε πριν την ένταξη του Marshall Mathers στην Aftermath Entertainment και δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο στο Spotify.

Ο μακροχρόνιος μάνατζέρ του, Paul Rosenberg, συνεχάρη τον ράπερ με ένα λιτό μήνυμα στο Twitter, γράφοντας «Συγχαρητήρια Eminem!».

Η πλήρης λίστα με τα άλμπουμ του Eminem που έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify έχει ως εξής:

• «The Slim Shady LP» (2000)

• «The Marshall Mathers LP» (2002)

• «The Eminem Show» (2004)

• «Curtain Call: The Hits» (2005)

• «Encore» (2009)

• «Relapse» (2009)

• «Recovery» (2010)

• «The Marshall Mathers LP 2» (2013)

• «Revival» (2017)

• «Kamikaze» (2018)

• «Music To Be Murdered By» (2018)